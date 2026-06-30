Ноєр залишає збірну Німеччини, Кімміх ухвалив важливе рішення

Юліан Нагельсманн та Йозуа Кімміх. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

На збірну Німеччини чекають серйозні зміни після вильоту з ЧС-2026. Коли команда Юліана Нагельсманна поступилася в 1/16 Парагваю, який переміг у серії пенальті. Після цього вболівальники та експерти розкритикували "Бундестім".

Ветерани збірної Німеччини можуть завершити міжнародну кар'єру, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Bild.

Виліт збірної Німеччини на стадії 1/18 чемпіонату світу призвів до того, що команду розкритикували практично всі її вболівальники. Дісталося навіть канцлеру ФРН Фрідріху Мерцу, який закликав підтримати "Бундестім".

Незабаром після матчу стало відомо, що ветеран Мануель Ноєр завершує міжнародну кар'єру. Він залишається рекордсменом чемпіонатів світу серед воротарів, які провели на турнірах найбільшу кількість матчів. При цьому голкіпер востаннє не пропустив гол на чемпіонаті світу у фіналі Кубка світу-2014.

Мануель Ноєр відбиває м'яч. Фото: Reuters

Нагельсманн залишається

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн отримав найбільшу частину критики після фіаско команди на ЧС-2026. Однак при цьому молодий фахівець не збирається йти з "Бундестіму". Його контракт діє до літа 2028 року, і тренер має намір допрацювати угоду до кінця терміну.

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"У мене завжди будуть сили на ще одну спробу. Я однозначно не збираюся здаватися. Якщо я потрібен команді, вона може на мене розраховувати", — заявив 31-річний футболіст.

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