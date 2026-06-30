Франція, Норвегія та Мексика фаворити на вихід до 1/8: анонс матчів

Ерлінг Голанн, Хуліан Кіньонес і Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

На чемпіонаті світу тривають матчі 1/16 фіналу. Відразу три команди, які вважаються фаворитами Мундіалю, готуються вступити в боротьбу. Вони спробують подолати "прокляття лідерів", яке вже проявилося на цьому турнірі.

Ігровий вечір розпочнеться протистоянням Норвегії з сильною збірною Кот-д'Івуару, повідомляють Новини.LIVE.

Ерлінг Голанн повертається

1/16 фіналу

Кот-д'Івуар — Норвегія

Арлінгтон, Техас. Початок за київським часом — 20:00.

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Норвежці є фаворитами цього поєдинку, але їм дістався дуже небезпечний суперник. Збірна Кот-д'Івуару — це тренерська команда, дисциплінована та вміє захищатися. Емерс Фае очолив "слонів" під час КАН-2024 і допоміг їм перемогти на турнірі. У відборі до ЧС-2026 Кот-д'Івуар не пропустив жодного гола і виграв 8 з 10 матчів. Це п'ята участь африканської команди на Кубку світу. Раніше їм ніколи не вдавалося вийти до плей-оф.

Збірна Норвегії взагалі не грала на чемпіонатах світу з 1998 року. Однак зараз у скандинавської команди дуже хороше покоління футболістів і сильний тренер, який знає, як змусити підопічних продемонструвати на полі свої найкращі якості. Важливо нагадати, що в третьому турі на ЧС-2026 основний склад Норвегії відпочив, тож у європейської команди буде більше сил у протистоянні з африканським суперником.

Мбаппе готується до рекорду

1/16 фіналу

Франція — Швеція

Нью-Йорк/Нью-Джерсі. Початок за київським часом — 00:00.

Фіналісти двох останніх чемпіонатів світу не зустріли опору на груповому етапі турніру. Усі три суперники французів капітулювали: Ірак і Сенегал нічого не змогли протиставити супернику на полі, Норвегія ж взагалі виставила на гру другий склад. Атака "триколірних" справді вражає, так само як і вміння французів знаходити прогалини в обороні суперника. У поєдинку з Норвегією це призвело до хет-трику Усмана Дембеле, який разом із Кіліаном Мбаппе претендує цього року на "Золотий м’яч".

Проблема з обороною збірної Швеції була відома ще до матчу з "триколірними". Ісак Гін отримав травму і може не вийти на поле. Втім, і у французів під питанням участь у матчі Вільяма Саліба. Зате впевненість у власних силах повернув собі воротар Майк Меньян, який у матчі з Норвегією відбив пенальті та ще кілька разів врятував ворота.

Господарі отримали складного суперника

1/16 фіналу

Мексика — Еквадор

Мехіко. Початок за київським часом — 04:00.

Підопічні Хав'єра Агірре сповна користуються тим, що матчі ЧС-2026 проводять вдома. Вперше у своїй історії збірна Мексики виграла всі три матчі на груповому етапі турніру, так і не пропустивши в них жодного м'яча. Це дисциплінована, організована команда, яка майже не допускала небезпечних моментів біля своїх воріт.

У Еквадору інші сильні сторони. Ця команда вміє грамотно пресингувати суперника, керувати темпом матчів і швидко переходити в контратаки завдяки діям флангових футболістів. Після перемоги над Німеччиною гравці збірної Еквадору вже не відчувають жодних психологічних проблем, що може їм допомогти у протистоянні з Мексикою.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що збірну Аргентини на ЧС-2026 підтримує дівчина, яку визнали однією з головних красунь турніру.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що за одну ніч на Мундіалі було зафіксовано одразу дві сенсації.