Німеччина та Нідерланди вилетіли з ЧС-2026, програвши в серіях пенальті

Парагвай та Марокко сенсаційно вибили Німеччину та Нідерланди з ЧС-2026
Другий ігровий день 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 подарував одразу дві великі сенсації. Збірні Німеччини та Нідерландів не змогли подолати стартову стадію плейоф, поступившись Парагваю та Марокко в серіях післяматчевих пенальті.
Про результати матчів повідомив портал Новини.LIVE.
Парагвай вибив Німеччину
Збірна Німеччини несподівано опинилася в ролі наздоганяючої ще до перерви. На 42-й хвилині Хуліо Енсісо після розіграшу кутового ударом головою відкрив рахунок і вивів Парагвай уперед.
Після перерви команда Юліана Нагельсманна відповіла голом Кая Гаверца, який на 54-й хвилині замкнув навіс Флоріана Вірца. Надалі німці більше атакували та навіть забили вдруге в першому додатковому таймі, однак після перегляду ВАР гол Йонатана Та було скасовано через порушення правил.
У серії пенальті героєм став воротар парагвайців Роберто Хіль, який парирував удари Гаверца та Вольтемаде. Вирішальний промах Та приніс Парагваю сенсаційну путівку до 1/8 фіналу.
Німеччина — Парагвай 1:1 (3:4 — пен.)
Голи: Гаверц, 54 — Енсісо, 42.
Марокко дотиснуло Нідерланди
Не менш драматичним виявився і поєдинок між Нідерландами та Марокко. Основний час завершився з рахунком 1:1, хоча ще на 90-й хвилині команда Рональда Кумана була за крок від перемоги.
На 72-й хвилині Коді Гакпо завершив швидку атаку "помаранчевих" і відкрив рахунок. Проте вже в компенсований час Ісса Діоп після навісу з лівого флангу ударом головою перевів гру в овертайм.
У додатковий час ближчими до перемоги були марокканці, однак рахунок більше не змінився. У серії пенальті нерви міцнішими виявилися саме в африканської збірної. Після промахів Джастіна Клюйверта, Юрієна Тімбера та Крісенсіо Саммервілла Марокко вибороло путівку до 1/8 фіналу.
Нідерланди — Марокко 1:1 (2:3 — пен.)
Голи: Гакпо, 72 — Діоп, 90+1.
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