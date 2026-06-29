Дівчина Консейсау та її сестра стали зірками на ЧС-2026

Марія та Матільда Нейви. Фото: instagram.com/stepcorrectuk

Під час матчу чемпіонату світу-2026 між збірними Португалії та Колумбії в центрі уваги опинилися дівчина вінгера Франсішку Консейсау Матільда Нейва та її сестра-близнючка Марія. Після появи в телетрансляції глядачі почали активно обговорювати дівчат у соцмережах.

Про феномен популярності сестер повідомив портал Новини.LIVE.

Марія та Матільда Нейви. Фото: instagram.com/stepcorrectuk

Реакція сестер потрапила у всі соцмережі

Телекамери під час гри показали Матільду та Марію наприкінці першого тайму, коли збірна Португалії змарнувала черговий небезпечний момент. Сам поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Одна із сестер від розпачу схопилася за голову, тоді як інша нервово прикусила палець. Емоційна реакція дівчат миттєво розлетілася соцмережами, а користувачі почали активно обговорювати їхню зовнішність.

Марія та Матільда Нейви. Фото: скриншот

Матільда зустрічається з Франсішку Консейсау з 2023 року. Пару неодноразово бачили разом, зокрема після переходу футболіста до "Ювентуса", однак вони воліють не афішувати свої стосунки.

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Варто зазначити, що Консейсау в матчі проти Колумбії на поле не виходив.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Канада дотиснула збірну ПАР на останніх хвилинах матчу та відкрила список команд, які вийшли до 1/8 фіналу мундіалю.

Також Новини.LIVE писав, що на чемпіонаті світу спалахнув гучний скандал через звинувачення у зґвалтуванні, висунуті на адресу капітана однієї з національних збірних.