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Головна ЧС-2026 ЧС-2026: визначились всі матчі 1/16 фіналу та опублікована сітка плей-оф

ЧС-2026: визначились всі матчі 1/16 фіналу та опублікована сітка плей-оф

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Дата публікації: 28 червня 2026 10:42
Плейоф ЧС-2026: стали відомі всі матчі першого раунду
Кіліан Мбаппе, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Після завершення групового етапу чемпіонату світу-2026 остаточно сформувалася сітка плейоф. Уже перший раунд на виліт може подарувати одразу кілька гучних протистоянь і несподіваних результатів.

Про розклад матчів 1/16 фіналу ЧС-2026 повідомляє портал Новини.LIVE.

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Розклад матчів 1/16 фіналу ЧС-2026

  • 28 червня, 22:00. ПАР — Канада
  • 29 червня, 20:00. Бразилія — Японія
  • 29 червня, 23:30. Німеччина — Парагвай
  • 30 червня, 04:00. Нідерланди — Марокко
  • 30 червня, 20:00. Кот-д'Івуар — Норвегія
  • 1 липня, 00:00. Франція — Швеція
  • 1 липня, 04:00. Мексика — Еквадор
  • 1 липня, 19:00. Англія — ДР Конго
  • 1 липня, 23:00. Бельгія — Сенегал
  • 2 липня, 03:00. США — Боснія і Герцеговина
  • 2 липня, 22:00. Іспанія — Австрія
  • 3 липня, 02:00. Португалія — Хорватія
  • 3 липня, 06:00. Швейцарія — Алжир
  • 3 липня, 21:00. Австралія — Єгипет
  • 4 липня, 01:00. Кабо-Верде — Аргентина
  • 4 липня, 04:30. Колумбія — Гана

Франція ризикує отримати Німеччину вже в 1/8 фіналу

Одне з найгучніших потенційних протистоянь може відбутися вже після стадії 1/16 фіналу. Якщо Франція обіграє Швецію, а Німеччина підтвердить статус фаворита в матчі з Парагваєм, команди зустрінуться в 1/8 фіналу.

Не менш цікавою виглядає й інша можлива афіша — Португалія проти Іспанії. Для цього португальцям необхідно пройти Хорватію, а іспанцям — Австрію.

На цій же половині турнірної сітки залишаються Нідерланди, Марокко, ПАР, Канада, США, Боснія і Герцеговина, Бельгія та Сенегал, які також можуть втрутитися в боротьбу за путівки до півфіналу.

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Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Бразилія та Англія можуть зіграти у чвертьфіналі

На іншій половині турнірної сітки одразу кілька фаворитів отримали більш комфортний шлях.

Якщо Бразилія переможе Японію, а Англія впорається з ДР Конго, команди можуть зустрітися вже на стадії чвертьфіналу. До цієї частини сітки також потрапили Кот-д'Івуар, Норвегія, Мексика та Еквадор.

Особливість нинішньої сітки полягає в тому, що Бразилія та Аргентина розташовані в одній половині. Це означає, що найпринциповіше протистояння світового футболу можливе лише на стадії півфіналу.

Які фінали можуть побачити вболівальники

Якщо головні фаворити підтвердять свій статус, у фіналі можуть відбутися одразу кілька топових протистоянь.

Серед найімовірніших варіантів — Бразилія, Аргентина або Англія проти Франції, Іспанії чи Португалії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про результати 17-го ігрового дня чемпіонату світу, який подарував уболівальникам одразу кілька яскравих матчів.

Також Новини.LIVE писав про всесвітньо відому блогерку, на яку підписані понад 90 мільйонів користувачів, яка підкорила ЧС.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу Збірна Аргентини з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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