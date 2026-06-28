Плей-офф ЧМ-2026: стали известны все матчи первого раунда

Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду и Лионель Месси. Фото: Reuters

По завершении группового этапа чемпионата мира-2026 окончательно сформировалась сетка плей-офф. Уже первый раунд на выбывание может подарить сразу несколько громких противостояний и неожиданных результатов.

О расписании матчей 1/16 финала ЧМ-2026 сообщает портал Новини.LIVE.

Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026

28 июня, 22:00. ЮАР — Канада

29 июня, 20:00. Бразилия — Япония

29 июня, 23:30. Германия — Парагвай

30 июня, 04:00. Нидерланды — Марокко

30 июня, 20:00. Кот-д'Ивуар — Норвегия

1 июля, 00:00. Франция — Швеция

1 июля, 04:00. Мексика — Эквадор

1 июля, 19:00. Англия — ДР Конго

1 июля, 23:00. Бельгия — Сенегал

2 июля, 03:00. США — Босния и Герцеговина

2 июля, 22:00. Испания — Австрия

3 июля, 02:00. Португалия — Хорватия

3 июля, 06:00. Швейцария — Алжир

3 июля, 21:00. Австралия — Египет

4 июля, 01:00. Кабо-Верде — Аргентина

4 июля, 04:30. Колумбия — Гана

Франция рискует встретиться с Германией уже в 1/8 финала

Одно из самых громких потенциальных противостояний может состояться уже после стадии 1/16 финала. Если Франция обыграет Швецию, а Германия подтвердит статус фаворита в матче с Парагваем, команды встретятся в 1/8 финала.

Не менее интересной выглядит и другая возможная пара — Португалия против Испании. Для этого португальцам необходимо пройти Хорватию, а испанцам — Австрию.

В этой же половине турнирной сетки остаются Нидерланды, Марокко, ЮАР, Канада, США, Босния и Герцеговина, Бельгия и Сенегал, которые также могут вступить в борьбу за путевки в полуфинал.

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Бразилия и Англия могут сыграть в четвертьфинале

В другой половине турнирной сетки сразу несколько фаворитов получили более комфортный путь.

Если Бразилия победит Японию, а Англия справится с ДР Конго, команды могут встретиться уже на стадии четвертьфинала. В эту часть сетки также попали Кот-д'Ивуар, Норвегия, Мексика и Эквадор.

Особенность нынешней сетки заключается в том, что Бразилия и Аргентина расположены в одной половине. Это означает, что самое принципиальное противостояние мирового футбола возможно только на стадии полуфинала.

Какие финалы могут увидеть болельщики

Если главные фавориты подтвердят свой статус, в финале могут состояться сразу несколько топовых противостояний.

Среди наиболее вероятных вариантов — Бразилия, Аргентина или Англия против Франции, Испании или Португалии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о результатах 17-го игрового дня чемпионата мира, который подарил болельщикам сразу несколько ярких матчей.

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