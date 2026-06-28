Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 ЧМ-2026: определились все матчи 1/16 финала и опубликована сетка плей-офф

ЧМ-2026: определились все матчи 1/16 финала и опубликована сетка плей-офф

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 10:42
Плей-офф ЧМ-2026: стали известны все матчи первого раунда
Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду и Лионель Месси. Фото: Reuters

По завершении группового этапа чемпионата мира-2026 окончательно сформировалась сетка плей-офф. Уже первый раунд на выбывание может подарить сразу несколько громких противостояний и неожиданных результатов.

О расписании матчей 1/16 финала ЧМ-2026 сообщает портал Новини.LIVE.

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026

  • 28 июня, 22:00. ЮАР — Канада
  • 29 июня, 20:00. Бразилия — Япония
  • 29 июня, 23:30. Германия — Парагвай
  • 30 июня, 04:00. Нидерланды — Марокко
  • 30 июня, 20:00. Кот-д'Ивуар — Норвегия
  • 1 июля, 00:00. Франция — Швеция
  • 1 июля, 04:00. Мексика — Эквадор
  • 1 июля, 19:00. Англия — ДР Конго
  • 1 июля, 23:00. Бельгия — Сенегал
  • 2 июля, 03:00. США — Босния и Герцеговина
  • 2 июля, 22:00. Испания — Австрия
  • 3 июля, 02:00. Португалия — Хорватия
  • 3 июля, 06:00. Швейцария — Алжир
  • 3 июля, 21:00. Австралия — Египет
  • 4 июля, 01:00. Кабо-Верде — Аргентина
  • 4 июля, 04:30. Колумбия — Гана

Франция рискует встретиться с Германией уже в 1/8 финала

Одно из самых громких потенциальных противостояний может состояться уже после стадии 1/16 финала. Если Франция обыграет Швецию, а Германия подтвердит статус фаворита в матче с Парагваем, команды встретятся в 1/8 финала.

Не менее интересной выглядит и другая возможная пара — Португалия против Испании. Для этого португальцам необходимо пройти Хорватию, а испанцам — Австрию.

В этой же половине турнирной сетки остаются Нидерланды, Марокко, ЮАР, Канада, США, Босния и Герцеговина, Бельгия и Сенегал, которые также могут вступить в борьбу за путевки в полуфинал.

Читайте также:
Харри Кейн
Гарри Кейн. Фото: Reuters

Бразилия и Англия могут сыграть в четвертьфинале

В другой половине турнирной сетки сразу несколько фаворитов получили более комфортный путь.

Если Бразилия победит Японию, а Англия справится с ДР Конго, команды могут встретиться уже на стадии четвертьфинала. В эту часть сетки также попали Кот-д'Ивуар, Норвегия, Мексика и Эквадор.

Особенность нынешней сетки заключается в том, что Бразилия и Аргентина расположены в одной половине. Это означает, что самое принципиальное противостояние мирового футбола возможно только на стадии полуфинала.

Какие финалы могут увидеть болельщики

Если главные фавориты подтвердят свой статус, в финале могут состояться сразу несколько топовых противостояний.

Среди наиболее вероятных вариантов — Бразилия, Аргентина или Англия против Франции, Испании или Португалии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о результатах 17-го игрового дня чемпионата мира, который подарил болельщикам сразу несколько ярких матчей.

Также Новини.LIVE писал о всемирно известной блогерше, на которую подписаны более 90 миллионов пользователей, покорившей ЧМ.

Сборная Испании по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации