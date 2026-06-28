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Головна ЧС-2026 Капітана однієї зі збірних на ЧС-2026 звинуватили в згвалтуванні перекладачки

Капітана однієї зі збірних на ЧС-2026 звинуватили в згвалтуванні перекладачки

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Дата публікації: 28 червня 2026 23:59
Капітана збірної Кабо-Верде звинуватили у зґвалтуванні — ФІФА зробила заяву
Раян Мендеш. Фото: Reuters

Капітан збірної Кабо-Верде Раян Мендеш опинився в центрі гучного скандалу. Футболіста підозрюють у зґвалтуванні перекладачки з Бразилії, яка працювала з національною командою під час товариського матчу проти Чилі.

Про скандал повідомив портал L'Equipe, передає Новини.LIVE.

Райан Мендеш
Раян Мендеш з партнером по команді. Фото: Reuters

У чому звинувачують Мендеша

За інформацією джерела, ймовірний інцидент стався в березні 2026 року після товариського поєдинку між збірними Чилі та Кабо-Верде, який відбувся в Новій Зеландії. Перекладачка з Бразилії була прикріплена до африканської команди на час перебування збірної в країні.

Наразі офіційної інформації про висунення обвинувачень або завершення розслідування немає. Також не повідомляється, чи були застосовані щодо футболіста будь-які дисциплінарні заходи.

Як відреагувала ФІФА

У Міжнародній федерації футболу заявили, що уважно ставляться до будь-яких повідомлень про можливі правопорушення, однак не коментують перебіг потенційних розслідувань.

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"ФІФА вкрай серйозно ставиться до всіх заяв про неправомірну поведінку та має чітку процедуру для будь-якого учасника футбольного процесу, який бажає повідомити про інцидент.

Незалежні судові органи не коментують заяви, які вони могли отримати, а також те, чи ведуться розслідування у можливих справах. Будь-яка інформація, якою вони захочуть поділитися, буде оприлюднена на їхній розсуд. Наразі ми не можемо давати подальших коментарів", — заявив представник ФІФА.

Попри ситуацію навколо свого капітана, збірна Кабо-Верде продовжує виступ на чемпіонаті світу-2026. Команда сенсаційно посіла друге місце в групі H та пробилася до стадії плейоф.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про головні результати сімнадцятого ігрового дня мундіалю, який завершив груповий етап турніру.

Також Новини.LIVE писав, що чемпіонат світу-2026 офіційно перейшов до раунду плейоф після визначення всіх пар 1/16 фіналу.

згвалтування ЧС-2026 з футболу Збірна Кабо-Верде
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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