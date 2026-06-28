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Главная ЧМ-2026 Капитана одной из сборных на ЧМ-2026 обвинили в изнасиловании переводчицы

Капитана одной из сборных на ЧМ-2026 обвинили в изнасиловании переводчицы

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 23:59
Капитана сборной Кабо-Верде обвинили в изнасиловании — ФИФА выступила с заявлением
Райан Мендеш. Фото: Reuters

Капитан сборной Кабо-Верде Райан Мендеш оказался в центре громкого скандала. Футболиста подозревают в изнасиловании переводчицы из Бразилии, которая работала с национальной командой во время товарищеского матча против Чили.

О скандале сообщил портал L'Equipe, передает Новини.LIVE.

Райан Мендеш
Райан Мендеш с партнером по команде. Фото: Reuters

В чем обвиняют Мендеша

По информации источника, предполагаемый инцидент произошел в марте 2026 года после товарищеского матча между сборными Чили и Кабо-Верде, который состоялся в Новой Зеландии. Переводчица из Бразилии была прикреплена к африканской команде на время пребывания сборной в стране.

На данный момент официальной информации о предъявлении обвинений или завершении расследования нет. Также не сообщается, были ли применены в отношении футболиста какие-либо дисциплинарные меры.

Как отреагировала ФИФА

В Международной федерации футбола заявили, что внимательно относятся к любым сообщениям о возможных правонарушениях, однако не комментируют ход потенциальных расследований.

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"ФИФА крайне серьезно относится ко всем заявлениям о неправомерном поведении и имеет четкую процедуру для любого участника футбольного процесса, желающего сообщить об инциденте.

Независимые судебные органы не комментируют заявления, которые они могли получить, а также то, ведутся ли расследования по возможным делам. Любая информация, которой они захотят поделиться, будет обнародована по их усмотрению. На данный момент мы не можем давать дальнейших комментариев", — заявил представитель ФИФА.

Несмотря на ситуацию вокруг своего капитана, сборная Кабо-Верде продолжает выступление на чемпионате мира-2026. Команда сенсационно заняла второе место в группе H и пробилась в стадию плей-офф.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о главных результатах семнадцатого игрового дня мундиаля, который завершил групповой этап турнира.

Также Новини.LIVE писал, что чемпионат мира-2026 официально перешёл в раунд плей-офф после определения всех пар 1/16 финала.

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изнасилование ЧМ-2026 по футболу Сборная Кабо-Верде
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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