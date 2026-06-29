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Головна ЧС-2026 Бразилія на останній доданій хвилині вирвала перемогу в Японії

Бразилія на останній доданій хвилині вирвала перемогу в Японії

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Дата публікації: 29 червня 2026 22:51
Бразилія в компенсований час здолала Японію та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026
Матч Бразилія — Японія. Фото: Reuters

Збірна Бразилії пробилася до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Команда Карло Анчелотті лише в компенсований час вирвала перемогу над Японією з рахунком 2:1.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Японія змусила фаворита нервувати

Бразильці з перших хвилин заволоділи ініціативою та створили кілька небезпечних моментів, однак японська збірна витримала стартовий натиск. На 29-й хвилині Сано перехопив передачу в центрі поля, самостійно протягнув м'яч до штрафного майданчика та точним ударом у нижній кут відкрив рахунок.

Після перерви Бразилія значно додала в швидкості. На 56-й хвилині Каземіро виграв боротьбу після навісу Габріела та головою відправив м'яч під поперечину, зрівнявши рахунок. Незабаром Вінісіус міг вивести свою команду вперед, але після його удару м'яч влучив у стійку.

Японія була близькою до того, щоб перевести матч в овертайм, однак у компенсований час фаворит все ж вирвав перемогу. На 96-й хвилині Ендрік виграв боротьбу за м'яч біля штрафного майданчика, Гімараес віддав передачу на Мартінеллі, який точним ударом приніс Бразилії путівку до наступного раунду.

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Бразилія — Японія 2:1

Голи: Каземіро, 56, Мартінеллі, 90+6 — Сано, 29.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що португальські близнючки підкорили вболівальників на ЧС-2026, а особливу увагу привернула дівчина одного з гравців збірної Португалії.

Також Новини.LIVE писав, що один із капітанів національних команд став фігурантом резонансної кримінальної справи після заяви перекладачки про сексуальне насильство.

ЧС-2026 з футболу Збірна Бразилії з футболу Збірна Японії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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