Бразилія, Німеччина та Нідерланди стартують у плейоф ЧС-2026

Збірні Бразилії, Німеччини та Нідерландів. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу-2026 триває стадія 1/16 фіналу. У понеділок, 29 червня, та в ніч на 30 червня за вихід до наступного раунду боротимуться збірні Бразилії, Німеччини та Нідерландів.

Про розклад матчів повідомляє портал Новини.LIVE.

Збірна Марокко з футболу. Фото: Reuters

Бразилія зіграє з Японією

Першими на поле вийдуть збірні Бразилії та Японії. П'ятиразові чемпіони світу вважаються фаворитами зустрічі, однак японська команда вже неодноразово доводила, що здатна створювати проблеми грандам світового футболу.

1/16 фіналу

Бразилія — Японія

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29 червня. Початок за Києвом — 20:00.

Німеччина зустрінеться з Парагваєм

Пізніше свій шлях у плейоф розпочне збірна Німеччини. Команда впевнено пройшла груповий етап і тепер спробує підтвердити статус одного з фаворитів турніру в матчі проти Парагваю, який вийшов до плейоф із другого місця.

1/16 фіналу

Німеччина — Парагвай

29 червня. Початок за Києвом — 23:30.

Нідерланди поборються з Марокко

Ігровий день завершить протистояння Нідерландів та Марокко. Обидві збірні впевнено подолали груповий етап, тому цей матч вважається одним із найрівніших у програмі 1/16 фіналу.

Переможець зустрічі вийде до 1/8 фіналу, де зіграє з Канадою, яка напередодні мінімально обіграла Південно-Африканську Республіку.

1/16 фіналу

Нідерланди — Марокко

30 червня. Початок за Києвом — 04:00.

Нагадаємо, португальські уболівальниці підкорили чемпіонат світу в матчі з Колумбією.

Також Новини.LIVE писав, що капітан однієї з команд-учасниць мундіалю став фігурантом кримінального розслідування після звинувачень у зґвалтуванні перекладачки.