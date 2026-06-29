Бразилія, Німеччина та Нідерланди стартують у плейоф ЧС-2026

Бразилія, Німеччина та Нідерланди стартують в плей-оф ЧС-2026: розклад матчів
На чемпіонаті світу-2026 триває стадія 1/16 фіналу. У понеділок, 29 червня, та в ніч на 30 червня за вихід до наступного раунду боротимуться збірні Бразилії, Німеччини та Нідерландів.
Про розклад матчів повідомляє портал Новини.LIVE.
Бразилія зіграє з Японією
Першими на поле вийдуть збірні Бразилії та Японії. П'ятиразові чемпіони світу вважаються фаворитами зустрічі, однак японська команда вже неодноразово доводила, що здатна створювати проблеми грандам світового футболу.
1/16 фіналу
Бразилія — Японія
29 червня. Початок за Києвом — 20:00.
Німеччина зустрінеться з Парагваєм
Пізніше свій шлях у плейоф розпочне збірна Німеччини. Команда впевнено пройшла груповий етап і тепер спробує підтвердити статус одного з фаворитів турніру в матчі проти Парагваю, який вийшов до плейоф із другого місця.
1/16 фіналу
Німеччина — Парагвай
29 червня. Початок за Києвом — 23:30.
Нідерланди поборються з Марокко
Ігровий день завершить протистояння Нідерландів та Марокко. Обидві збірні впевнено подолали груповий етап, тому цей матч вважається одним із найрівніших у програмі 1/16 фіналу.
Переможець зустрічі вийде до 1/8 фіналу, де зіграє з Канадою, яка напередодні мінімально обіграла Південно-Африканську Республіку.
1/16 фіналу
Нідерланди — Марокко
30 червня. Початок за Києвом — 04:00.
Нагадаємо, португальські уболівальниці підкорили чемпіонат світу в матчі з Колумбією.
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