ФІФА підбила підсумки групового етапу ЧС-2026: зіграло 999 футболістів

Матчі ЧС-2026. Фото: Reuters

Міжнародна федерація футболу підбила підсумки групового етапу чемпіонату світу-2026. У матчах першої стадії турніру на поле вийшли 999 футболістів із 48 національних збірних.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на ФІФА.

Ліонель Мессі. Фото: Reuters

ФІФА оприлюднила статистику групового етапу

За інформацією федерації, участь у 72 матчах групового етапу взяли 999 футболістів. Саме вони представляли всі 48 команд, які стартували на першому в історії чемпіонаті світу з такою кількістю учасників.

Після завершення групового етапу боротьбу за трофей продовжили 32 збірні, які пробилися до 1/16 фіналу. Серед них: Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Іспанія, Португалія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Колумбія, Хорватія, Швейцарія, Мексика, Японія, Канада, Австралія, Норвегія, Швеція, Австрія, Південно-Африканська Республіка, Марокко, Кот-д'Івуар, Еквадор, Парагвай, Боснія і Герцеговина, ДР Конго, Кабо-Верде, Єгипет, Алжир, Сенегал, Гана та США.

Стадія плейоф стартувала 28 червня. У першому матчі на виліт Канада обіграла Південно-Африканську Республіку та вийшла до 1/8 фіналу.

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Фінальна частина чемпіонату світу-2026 проходить у США, Канаді та Мексиці. Вирішальний матч турніру запланований на 19 липня на стадіоні в Іст-Ратерфорді.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про головні події останнього дня групового етапу мундіалю.

Також Новини.LIVE писав, що чемпіонат світу вступив у вирішальну фазу після визначення всіх пар 1/16 фіналу.