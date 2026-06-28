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Головна ЧС-2026 Суперкомп'ютер перед плей-оф ЧС назвав Францію головним фаворитом турніру

Суперкомп'ютер перед плей-оф ЧС назвав Францію головним фаворитом турніру

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 16:59
Opta назвала головного фаворита плейоф чемпіонату світу-2026
Збірні Франції, Аргентини та Іспанії з футболу. Фото: Reuters

Після завершення групового етапу оновився прогноз на переможця чемпіонату світу-2026. Найкращі шанси на завоювання трофея аналітична модель віддає збірній Франції.

Свій прогноз опублікував суперкомп'ютер Opta, повідомляє портал Новини.LIVE.

Сборная Англии по футболу
Гравці збірної Англії. Фото: Reuters

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Збірна Франції стала головним фаворитом турніру з імовірністю перемоги 18,66%. Одразу за нею розташувалася Аргентина, що є чинною чемпіонкою світу. Її шанси якої оцінюються у 16,26%. Трійку претендентів замикає Іспанія з показником 13,47%.

До першої п'ятірки також увійшли Англія, якій Opta віддає 9,68% шансів на титул, та Бразилія з 6,47%. Далі в рейтингу розташувалися Нідерланди (5,11%), Португалія (4,74%) і Німеччина (4,36%).

Останніми в десятці головних претендентів стали Колумбія, яка отримала 3,19% імовірності перемоги, та Норвегія — 2,95%. Саме ці десять збірних, на думку аналітичної моделі, мають найкращі шанси виграти чемпіонат світу після завершення групового етапу.

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Франція та Аргентина вже зустрічалися у фіналі чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Чемпіонат світу-2026 проходить у США, Канаді та Мексиці. Фінальний матч турніру відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про підсумки 17-го ігрового дня ЧС-2026, в рамках якого перемогли Англія, Аргентина та Хорватія.

Також Новини.LIVE писав, що після завершення групового етапу ЧС-2026 сформувалися пари 1/16 фіналу.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу Збірна Аргентини з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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