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Главная ЧМ-2026 Суперкомпьютер перед плей-офф ЧМ назвал Францию главным фаворитом турнира

Суперкомпьютер перед плей-офф ЧМ назвал Францию главным фаворитом турнира

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Дата публикации 28 июня 2026 16:59
Opta назвала главного фаворита плей-офф чемпионата мира-2026
Сборные Франции, Аргентины и Испании по футболу. Фото: Reuters

По завершении группового этапа обновился прогноз на победителя чемпионата мира-2026. Наилучшие шансы на завоевание трофея аналитическая модель отдает сборной Франции.

Свой прогноз опубликовал суперкомпьютер Opta, сообщает портал Новини.LIVE.

Сборная Англии по футболу
Игроки сборной Англии. Фото: Reuters

У Мбаппе и Дембеле лучшие шансы

Сборная Франции стала главным фаворитом турнира с вероятностью победы 18,66%. Сразу за ней расположилась Аргентина, которая является действующей чемпионкой мира. Ее шансы оцениваются в 16,26%. Тройку претендентов замыкает Испания с показателем 13,47%.

В первую пятерку также вошли Англия, которой Opta отдаёт 9,68% шансов на титул, и Бразилия с 6,47%. Далее в рейтинге расположились Нидерланды (5,11%), Португалия (4,74%) и Германия (4,36%).

Последними в десятке главных претендентов стали Колумбия, получившая 3,19% вероятности победы, и Норвегия — 2,95%. Именно эти десять сборных, по мнению аналитической модели, имеют наилучшие шансы выиграть чемпионат мира после завершения группового этапа.

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Франция и Аргентина уже встречались в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об итогах 17-го игрового дня ЧМ-2026, в рамках которого победили Англия, Аргентина и Хорватия.

Также Новини.LIVE писал, что по завершении группового этапа ЧМ-2026 сформировались пары 1/16 финала.

Сборная Испании по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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