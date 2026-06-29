Бразилия, Германия и Нидерланды выходят в плей-офф ЧМ-2026

Бразилия, Германия и Нидерланды начинают выступление в плей-офф ЧМ-2026: расписание матчей
На чемпионате мира-2026 продолжается стадия 1/16 финала. В понедельник, 29 июня, и в ночь на 30 июня за выход в следующий раунд будут бороться сборные Бразилии, Германии и Нидерландов.
О расписании матчей сообщает портал Новини.LIVE.
Бразилия сыграет с Японией
Первыми на поле выйдут сборные Бразилии и Японии. Пятикратные чемпионы мира считаются фаворитами встречи, однако японская команда уже неоднократно доказывала, что способна создавать проблемы грандам мирового футбола.
1/16 финала
Бразилия — Япония
29 июня. Начало по киевскому времени — 20:00.
Германия встретится с Парагваем
Позже свой путь в плей-офф начнёт сборная Германии. Команда уверенно прошла групповой этап и теперь постарается подтвердить статус одного из фаворитов турнира в матче против Парагвая, который вышел в плей-офф со второго места.
1/16 финала
Германия — Парагвай
29 июня. Начало по киевскому времени — 23:30.
Нидерланды сразятся с Марокко
Игровой день завершит противостояние Нидерландов и Марокко. Обе сборные уверенно преодолели групповой этап, поэтому этот матч считается одним из самых равных в программе 1/16 финала.
Победитель встречи выйдет в 1/8 финала, где сыграет с Канадой, которая накануне с минимальным счетом обыграла Южно-Африканскую Республику.
1/16 финала
Нидерланды — Марокко
30 июня. Начало по киевскому времени — 04:00.
Напомним, португальские болельщицы покорили чемпионат мира в матче с Колумбией.
Также Новини.LIVE писал, что капитан одной из команд-участниц мундиаля стал фигурантом уголовного расследования после обвинений в изнасиловании переводчицы.