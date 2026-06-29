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Главная ЧМ-2026 Бразилия, Германия и Нидерланды начинают выступление в плей-офф ЧМ-2026: расписание матчей

Бразилия, Германия и Нидерланды начинают выступление в плей-офф ЧМ-2026: расписание матчей

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Дата публикации 29 июня 2026 10:56
Бразилия, Германия и Нидерланды выходят в плей-офф ЧМ-2026
Сборные Бразилии, Германии и Нидерландов. Фото: Reuters

На чемпионате мира-2026 продолжается стадия 1/16 финала. В понедельник, 29 июня, и в ночь на 30 июня за выход в следующий раунд будут бороться сборные Бразилии, Германии и Нидерландов.

О расписании матчей сообщает портал Новини.LIVE.

Сборная Марокко
Сборная Марокко по футболу. Фото: Reuters

Бразилия сыграет с Японией

Первыми на поле выйдут сборные Бразилии и Японии. Пятикратные чемпионы мира считаются фаворитами встречи, однако японская команда уже неоднократно доказывала, что способна создавать проблемы грандам мирового футбола.

1/16 финала

Бразилия — Япония

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29 июня. Начало по киевскому времени — 20:00.

Германия встретится с Парагваем

Позже свой путь в плей-офф начнёт сборная Германии. Команда уверенно прошла групповой этап и теперь постарается подтвердить статус одного из фаворитов турнира в матче против Парагвая, который вышел в плей-офф со второго места.

1/16 финала

Германия — Парагвай

29 июня. Начало по киевскому времени — 23:30.

Нидерланды сразятся с Марокко

Игровой день завершит противостояние Нидерландов и Марокко. Обе сборные уверенно преодолели групповой этап, поэтому этот матч считается одним из самых равных в программе 1/16 финала.

Победитель встречи выйдет в 1/8 финала, где сыграет с Канадой, которая накануне с минимальным счетом обыграла Южно-Африканскую Республику.

1/16 финала

Нидерланды — Марокко

30 июня. Начало по киевскому времени — 04:00.

Напомним, португальские болельщицы покорили чемпионат мира в матче с Колумбией.

Также Новини.LIVE писал, что капитан одной из команд-участниц мундиаля стал фигурантом уголовного расследования после обвинений в изнасиловании переводчицы.

Сборная Германии по футболу Сборная Бразилии по футболу Сборная Нидерландов по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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