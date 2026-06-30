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Головна ЧС-2026 Збірну Аргентини підтримує одна з найгарніших футбольних дружин

Збірну Аргентини підтримує одна з найгарніших футбольних дружин

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 09:58
Дружина Лаутаро Мартінеса вразила вболівальників на ЧС-2026
Агустіна Гандольфо. Фото: https://www.instagram.com/agus.gandolfo/

Поки збірна Аргентини продовжує боротьбу на чемпіонаті світу-2026, увагу вболівальників привертають не лише футболісти, а й їхні близькі. Однією з найпомітніших гостей турніру стала дружина нападника Лаутаро Мартінеса — модель та блогерка Агустіна Гандольфо.

Про красуню повідомив портал Новини.LIVE.

Агустина Гандольфо
Агустіна Гандольфо. Фото: https://www.instagram.com/agus.gandolfo/

Хто така Агустіна Гандольфо

Лаутаро та Агустіна перебувають у стосунках майже десять років. Пара офіційно одружилася у 2023 році та виховує двох дітей: доньку, яка народилася в лютому 2021 року, і сина, який з'явився на світ у серпні 2023-го.

Агустина Гандольфо
Агустіна Гандольфо. Фото: https://www.instagram.com/agus.gandolfo/

Гандольфо регулярно підтримує чоловіка на матчах збірної Аргентини та клубних поєдинках. На своїй сторінці в Instagram вона часто публікує фотографії у футболці національної команди, сімейні світлини, а також кадри з трибун великих футбольних турнірів.

Агустина Гандольфо
Агустіна Гандольфо. Фото: https://www.instagram.com/agus.gandolfo/

Окрім сімейного життя, Агустіна активно розвиває власну кар'єру. Вона працює моделлю, займається блогерством і веде сторінку про здоровий спосіб життя та спорт, де ділиться тренуваннями, порадами щодо харчування й особистими моментами. Її аудиторія в Instagram налічує майже два мільйони підписників.

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На чемпіонаті світу-2026 дружина Мартінеса традиційно підтримує збірну Аргентини з трибун.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що дві португальські близнючки стали справжнім відкриттям серед уболівальників на чемпіонаті світу.

Також Новини.LIVE писав, що капітан однієї зі збірних, яка бере участь у мундіалі, став фігурантом гучного кримінального скандалу.

Збірна Аргентини з футболу Лаутаро Мартінес дружини футболістів
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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