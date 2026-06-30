Маттеус жорстко розкритикував збірну Німеччини за гру на ЧС-2026

Збірна Німеччини на ЧС-2026. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LICE

Колишній захисник мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини Лотар Маттеус не знайшов жодного позитивного моменту у виступі "Бундестім" на ЧС-2026. Команду Юліана Нагельсманна розкритикували після поразки від Парагваю. Легендарний у минулому футболіст пояснив причини цього фіаско.

Маттеус вважає, що футболісти національної збірної не усвідомлювали, що захищають честь країни, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Bild.

Збірна Німеччини програла два матчі поспіль на ЧС-2026. Слідом за фіаско в поєдинку з Еквадором на груповому етапі німці поступилися в серії пенальті Парагваю в 1/16 фіналу. Головний тренер "Бундестім" Юліан Нагельсманн не взяв на себе відповідальність за результат і заявив, що деякі футболісти зіграли нижче своїх можливостей. Але в самій Німеччині цю думку не підтримав ніхто.

Мануель Нойєр зіграв останній матч на чемпіонатах світу. Фото: Reuters

Що Маттеус сказав про гру "Бундестім"

Екскапітан збірної Німеччини та чемпіон світу у її складі заявив, що його розлютив виступ команди на Мундіалі. Лотар Маттеус вважає, що підопічні Юліана Нагельсманна не мали права вилетіти з турніру так, як вони це зробили. За його словами, кожен футболіст і представник тренерського штабу повинен подивитися на себе в дзеркало і запитати, чи гідний він носити футболку національної команди.

"Парагвай боровся за кожен м’яч, ніби від цього залежало їхнє життя, тоді як Німеччина виглядала нервовою, пасивною та позбавленою ідей. У футболі не виграють одним лише талантом. Перемагають характер, менталітет і готовність страждати заради своєї країни. Не хочу чути виправдань про невдачу, арбітрів чи пенальті. Чемпіони не ховаються за виправданнями. Німеччина підвела націю", — заявив Маттеус.

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