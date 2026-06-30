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Главная ЧМ-2026 Маттеус назвал главную причину вылета Германии из ЧМ-2026

Маттеус назвал главную причину вылета Германии из ЧМ-2026

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Дата публикации 30 июня 2026 13:28
Маттеус жестко раскритиковал сборную Германии за игру на ЧМ-2026
Сборная Германии на ЧМ-2026. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LICE

Бывший защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус не нашел ни одного положительного момента в выступлении Бундестим на ЧМ-2026. Команду Юлиана Нагельсманна раскритиковали после поражения от Парагвая. Легендарный в прошлом футболист объяснил причины этого фиаско. 

Маттеус считает, что футболисты национальной команды не понимали, что защищают честь страны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bild

Сборная Германии проиграла два подряд матча на ЧМ-2026. Вслед за фиаско в поединке с Эквадором на групповой стадии немцы уступили по пенальти Парагваю в 1/16. Главный тренер "Бундестим" Юлиан Нагельсманн не стал брать на себя ответственность за результат и заявил, что некоторые футболисты сыграли ниже своих возможностей. Но в самой Германии это мнение не поддержал никто. 

Мануэль Нойер
Мануэль Нойер сыграл последний матч на чемпионатах мира. Фото: Reuters

Что Маттеус сказал об игре Бундестим 

Экс-капитан сборной Германии и чемпион мира в ее составе заявил, что его разозлило выступление команды на Мундиале. Лотар Маттеус считает, что подопечные Юлиана Нагельсманна не имели права вылететь с турнира так, как они это сделали. По его словам, каждый футболист и представитель тренерского штаба должен посмотреть на себя в зеркало и спросить, достоин ли он носить футболку национальной команды. 

"Парагвай боролся за каждый мяч, словно от этого зависела их жизнь, тогда как Германия выглядела нервной, пассивной и лишенной идей. В футболе не выигрывают одним только талантом. Побеждают характер, менталитет и готовность страдать ради своей страны. Не хочу слышать отговорок о неудаче, арбитрах или пенальти. Чемпионы не прячутся за отговорками. Германия подвела нацию", — заявил Маттеус. 

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Сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу Юлиан Нагельсманн
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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