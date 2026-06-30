Маттеус жестко раскритиковал сборную Германии за игру на ЧМ-2026

Сборная Германии на ЧМ-2026. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LICE

Бывший защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус не нашел ни одного положительного момента в выступлении Бундестим на ЧМ-2026. Команду Юлиана Нагельсманна раскритиковали после поражения от Парагвая. Легендарный в прошлом футболист объяснил причины этого фиаско.

Маттеус считает, что футболисты национальной команды не понимали, что защищают честь страны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

Сборная Германии проиграла два подряд матча на ЧМ-2026. Вслед за фиаско в поединке с Эквадором на групповой стадии немцы уступили по пенальти Парагваю в 1/16. Главный тренер "Бундестим" Юлиан Нагельсманн не стал брать на себя ответственность за результат и заявил, что некоторые футболисты сыграли ниже своих возможностей. Но в самой Германии это мнение не поддержал никто.

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Что Маттеус сказал об игре Бундестим

Экс-капитан сборной Германии и чемпион мира в ее составе заявил, что его разозлило выступление команды на Мундиале. Лотар Маттеус считает, что подопечные Юлиана Нагельсманна не имели права вылететь с турнира так, как они это сделали. По его словам, каждый футболист и представитель тренерского штаба должен посмотреть на себя в зеркало и спросить, достоин ли он носить футболку национальной команды.

"Парагвай боролся за каждый мяч, словно от этого зависела их жизнь, тогда как Германия выглядела нервной, пассивной и лишенной идей. В футболе не выигрывают одним только талантом. Побеждают характер, менталитет и готовность страдать ради своей страны. Не хочу слышать отговорок о неудаче, арбитрах или пенальти. Чемпионы не прячутся за отговорками. Германия подвела нацию", — заявил Маттеус.

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