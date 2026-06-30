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Главная ЧМ-2026 Лидер сборной Германии завершит международную карьеру

Лидер сборной Германии завершит международную карьеру

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Дата публикации 30 июня 2026 17:23
Нойер уходит из сборной Германии, Киммих принял важное решение
Юлиан Нагельсманн и Йозуа Киммих. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборную Германии ждут серьезные изменения после вылета с ЧМ-2026. Когда Юлиана Нагельсманна уступила в 1/16 Парагваю, который победил по пенальти. После этого болельщики и эксперты раскритиковали Бундестим. 

Ветераны сборной Германии могут завершить международную карьеру, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bild

Вылет сборной Германии на стадии 1/18 чемпионата мира привел к тому, что команду раскритиковали практически все ее болельщики. Досталось даже канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, который призвал поддержать Бундестим. 

Вскоре после матча стало известно, что ветеран Мануэль Нойер завершает международную карьеру. Он остается рекордсменом чемпионатов мира среди вратарей, которые провели на турнирах наибольшее количество матчей. При этом голкипер в последний раз не пропускал на Мундиале в финале Кубка Мира-2014. 

Мануэль Нойер
Мануэль Нойер отбивает мяч. Фото: Reuters 

Нагельсманн остается 

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн получил наибольшую часть критики после фиаско команды на ЧМ-2026. Однако при этом молодой специалист не собирается уходить из Бундестим. Его контракт действует до лета 2028 года, и тренер собирается отработать соглашение. 

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Капитан сборной Германии Йозуа Киммих признался, что изначально хотел уйти из национальной команды. Однако после коротких раздумий он изменил мнение. 

"У меня всегда будут силы на еще одну попытку. Я однозначно не собираюсь сдаваться. Если я нужен команде, она может на меня рассчитывать", — заявил 31-летний футболист. 

Напомним, Новини.LIVE писали о заявлении Зинедина Зидана по поводу лидеров сборной Франции Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе. 

Также Новини.LIVE сообщали, что жену Лаутаро Мартинеса из сборной Аргентины признали одной из самых красивых болельщиц на ЧМ-2026. 

Мануэль Нойер Сборная Германии по футболу Йозуа Киммих
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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