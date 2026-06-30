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Главная ЧМ-2026 Зидан сравнил Мбаппе и Дембеле в сборной Франции

Зидан сравнил Мбаппе и Дембеле в сборной Франции

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Дата публикации 30 июня 2026 15:54
Зидан объяснил роли Мбаппе и Дембеле в сборной Франции
Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший лидер сборной Франции Зинедин Зидан не считает Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе прямыми конкурентами в составе "трехцветных". Эксперт уверен, что оба игрока органично вписываются в игру команды. Они приносят большую пользу на ЧМ-2026

Зидан заявил, что Дембеле и Мбаппе не дублируют функции друг друга на поле, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe

Экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что сборной Франции повезло на ЧМ-2026. Лидеры команды Килиан Мбаппе и Усман Дембеле подошли к турниру в прекрасной форме. Оба вносят большой вклад в победы команды, которая выиграла все три матча на групповой стадии и готовится к противостоянию в плей-офф со Швецией. 

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Роль Дембеле и Мбаппе 

Оба лидера сборной Франции претендуют на награду "Золотой мяч" по итогам 2026 года. Также игроки "трехцветных" представлены в гонке бомбардиров на Кубке Мира. У Килиана Мбаппе 4 гола, Усман Дембеле успел забить 3 мяча. Однако Зинедин Зидан не считает этих футболистов конкурентами. 

"Усман и Килиан абсолютно разные. Дембеле очень скромный, он всегда прислушивается к тренеру, отрабатывает в защите, помогает партнерам. Мбаппе является более агрессивным игрок на поле. Он из тех, кто способен за секунды перевернуть ход поединка. И они оба особенные. Оодин делает команду сильнее, а другой умеет менять историю", — заявил тренер. 

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Напомним, Новини.LIVE писали, что жена одного из лидеров сборной Аргентины удивила болельщиков на ЧМ-2026. 

Ранее Новини.LIVE цитировали Лотара Маттеуса, который жестко раскритиковал сборную Германии за провал на чемпионате мира. 

Килиан Мбаппе Зинедин Зидан Усман Дембеле
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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