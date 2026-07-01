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Головна ЧС-2026 Голанн повторив рекорд Кейна та Клозе на чемпіонаті світу

Голанн повторив рекорд Кейна та Клозе на чемпіонаті світу

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 00:48
Голанн повторив унікальне досягнення Кейна та Клозе на ЧС-2026
Ерлінг Голанн. Фото: Reuters

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанн повторив один із рекордів чемпіонату світу. Після переможного гола у ворота Кот-д'Івуару форвард увійшов до елітного списку найрезультативніших дебютантів мундіалів у XXI столітті.

Про рекорд Голанна повідомив портал Новини.LIVE.

Эрлинг Холанн
Ерлінг Голанн. Фото: Reuters

Голанн повторив рекорд Кейна та Клозе

У матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Кот-д'Івуару Голанн забив переможний м'яч на 86-й хвилині та допоміг Норвегії здобути перемогу з рахунком 2:1. Цей гол став для форварда вже п'ятим на нинішньому турнірі.

Раніше норвежець оформив дубль у стартовому матчі проти Іраку, який завершився перемогою його команди з рахунком 4:1. Ще два м'ячі Голанн забив у поєдинку із Сенегалом, де Норвегія перемогла з рахунком 3:2.

Таким чином Голанн став лише третім футболістом у XXI столітті, якому вдалося забити щонайменше п'ять м'ячів у своїх перших трьох матчах на чемпіонатах світу. До нього цього досягали лише англієць Гаррі Кейн та легендарний німець Мирослав Клозе.

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Після виходу до 1/8 фіналу збірна Норвегії продовжує боротьбу за титул, а Голанн із п'ятьма забитими м'ячами залишається одним із головних претендентів на звання найкращого бомбардира турніру.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Зінедін Зідан високо оцінив внесок Кіліана Мбаппе та Усмана Дембеле в успіхи збірної Франції.

Також Новини.LIVE писав, що обраницю форварда збірної Аргентини Лаутаро Мартінеса назвали однією з найяскравіших уболівальниць чемпіонату світу 2026 року.

рекорд Ерлінг Холанд Збірна Норвегії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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