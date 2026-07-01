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Главная ЧМ-2026 Холанн повторил рекорд Кейна и Клозе на чемпионате мира

Холанн повторил рекорд Кейна и Клозе на чемпионате мира

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Дата публикации 1 июля 2026 00:48
Голанн повторил уникальное достижение Кейна и Клозе на ЧМ-2026
Эрлинг Холанн. Фото: Reuters

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн повторил один из рекордов чемпионата мира. После победного гола в ворота Кот-д'Ивуара форвард вошел в элитный список самых результативных дебютантов чемпионатов мира в XXI веке.

О рекорде Холанна сообщил портал Новини.LIVE.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн. Фото: Reuters

Голанн повторил рекорд Кейна и Клозе

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кот-д'Ивуара Голанн забил победный мяч на 86-й минуте и помог Норвегии одержать победу со счетом 2:1. Этот гол стал для нападающего уже пятым на нынешнем турнире.

Ранее норвежец оформил дубль в стартовом матче против Ирака, который завершился победой его команды со счётом 4:1. Еще два гола Холанн забил в матче с Сенегалом, где Норвегия победила со счетом 3:2.

Таким образом, Голанн стал лишь третьим футболистом в XXI веке, которому удалось забить не менее пяти мячей в своих первых трех матчах на чемпионатах мира. До него этого добивались только англичанин Гарри Кейн и легендарный немец Мирослав Клозе.

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После выхода в 1/8 финала сборная Норвегии продолжает борьбу за титул, а Холанн с пятью забитыми мячами остается одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира турнира.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зинедин Зидан высоко оценил вклад Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле в успехи сборной Франции.

Также Новини.LIVE писал, что избранницу нападающего сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса назвали одной из самых ярких болельщиц чемпионата мира-2026.

рекорд Эрлинг Холанд Сборная Норвегии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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