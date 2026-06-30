Бразилія дізналася з ким зіграє в наступного раунді плей-оф ЧС-2026

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Головна ЧС-2026 Норвегія завдяки голу Голанна в кінці матчу вийшла в 1/8 фіналу ЧС

Норвегія завдяки голу Голанна в кінці матчу вийшла в 1/8 фіналу ЧС

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Дата публікації: 30 червня 2026 23:30
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Матч Кот-д’Івуар — Норвегія. Фото: Reuters

Збірна Норвегії стала черговим учасником 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Команда Столе Сольбаккена в напруженому матчі здолала Кот-д'Івуар із рахунком 2:1 та продовжила боротьбу за трофей.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Голанн сказав вирішальне слово

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, хоча небезпечні моменти виникали біля обох воріт. Збірна Кот-д'Івуару кілька разів була близькою до успіху після активності Ніколя Пепе та Яна Діоманде, однак рахунок відкрили саме норвежці.

На 39-й хвилині Мартін Едегор віддав передачу на Антоніо Нусу, який змістився до штрафного майданчика та красивим ударом відправив м'яч у дальню дев'ятку.

Після перерви африканська команда значно додала й зуміла відновити рівновагу. На 74-й хвилині Амад Діалло обіграв кількох суперників у штрафному майданчику та точно пробив у дальній кут.

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Втім, радість Кот-д'Івуару тривала недовго. Уже на 86-й хвилині Оскар Бобб організував атаку правим флангом, після чого Патрік Берг виконав простріл уздовж воріт, а Ерлінг Голанн із близької відстані переправив м'яч у сітку, забивши переможний гол.

У компенсований час Кот-д'Івуар мав шанс перевести гру в додатковий час, однак Ор'ян Нюланн парирував потужний удар Амада Діалло зі штрафного.

Кот-д'Івуар — Норвегія — 1:2

Голи: Діалло, 74 — Нуса, 39, Голанн, 86.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що легендарний Зінедін Зідан назвав футболістів, яких вважає головною силою збірної Франції на чемпіонаті світу 2026 року.

Також Новини.LIVE писав, що дружина Лаутаро Мартінеса потрапила до рейтингу найпривабливіших уболівальниць мундіалю та привернула увагу футбольних фанатів з усього світу.

Норвегія ЧС-2026 з футболу Кот-д'Івуар
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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