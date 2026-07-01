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Главная ЧМ-2026 Франция с дублем Мбаппе разгромила Швецию, Мексика снова не пропустила гол

Франция с дублем Мбаппе разгромила Швецию, Мексика снова не пропустила гол

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Дата публикации 1 июля 2026 09:21
Сборные Франции и Мексики синхронно победили в 1/16 Кубка Мира
Сборные Франции и Мексики победили. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборные Франции и Мексики уверенно подтвердили статус фаворитов ЧМ-2026. Обе команды обыграли соперников в 1/16 и не пропустили при этом ни одного гола. Для подопечных Хавьера Агирре это уже становится рутиной. 

Килиан Мбаппе догнал Лионеля Месси в таблице лучших бомбардиров турнира, сообщают Новини.LIVE

Дешам поклонился Мбаппе

Французы с первых минут матча принялись доказывать, что являются фаворитами противостояния. Шведам почти ничего не удалось в атаке, да и их оборона продержалась недолго. Уже в середине первого тайма Килиан Мбаппе забил гол, который не засчитали из-за офсайда. Также лидер "трехцветных" попал в штангу, а затем то же самое сделал Майкл Олисе. 

Однако Швеция не продержалась даже до перерыва. Килиан Мбаппе распечатал ворота соперника после розыгрыша углового. Позже лидер Франции оформил дубль. Когда Мбаппе покидал поле из-за замены, тренер "трехцветных" Дидье Дешам в качестве извинения поклонился Килиану. Третий гол французов забил Бредли Барколя, а Майкл Олисе оформил уже пятую результативную передачу на турнире

Килиан Мбаппе
Дидье Дешам и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

ЧМ-2026. 1/16 плей-офф. 

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Франция — Швеция — 3:0 (1:0) 

Голы: Мбаппе, 45, 74; Барколя, 53. 

Мексиканцы идут на рекорд 

"Триколор" проводят исторический Мундиаль. Команда Хавьера Агирре впервые с 1986 года вышла в плей-офф Кубка Мира и стала первой командой с 2018 года, которая на групповой стадии не пропустила ни одного гола. 

Эквадор после неожиданной победы над Германией в прошлом матче демонстрировал отсутствие страха перед авторитетами и регулярно угрожал воротам соперника. При равном счете Джон Йебоа попал в каркас ворот Мексики. Но хозяева турнира часть своих моментов реализовали. Сначала Хулиан Киньонес попал в "девятку" чужих ворот, а вскоре он же ассистировал Раулю Хименесу. 

ЧМ-2026. 1/16 плей-офф. 

Мексика — Эквадор — 2:0 (2:0) 

Голы: Киньонес, 22; Хименес, 31. 

В следующей стадии ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с Парагваем. Мексика ждет победителя пары Англия — ДР Конго. 

Напомним, Новини.LIVE писали о сложной победе Норвегии над Кот-д'Ивуаром, который доставил фавориту проблемы. 

Также Новини.LIVE сообщали об очередной тренерской отставке: Рональд Куман ушел с поста наставника сборной Нидерландов. 

Мексика Сборная Франции по футболу Сборная Швеции по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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