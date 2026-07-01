Куман объявил об уходе из сборной Нидерландов после ЧМ-2026

Рональд Куман. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман покинет свой пост по истечении срока действующего контракта. Тренер принял решение не продлевать контракт после неудачного выступления команды на чемпионате мира-2026.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Футбольной ассоциации Нидерландов.

Рональд Куман. Фото: Reuters

Куман завершает второй период работы со сборной

В Футбольной ассоциации Нидерландов сообщили, что 63-летний специалист проинформировал руководство о нежелании продлевать контракт, срок которого истекает 31 июля 2026 года. Решение было принято на следующий день после поражения команды в плей-офф чемпионата мира.

На чемпионате мира «оранжевые» завершили борьбу уже на стадии 1/16 финала. Сборная Нидерландов сыграла вничью с Марокко (1:1) в основное и дополнительное время, после чего уступила в серии пенальти — 2:3.

Куман возглавлял национальную команду во второй раз с 2023 года. Под его руководством голландцы успешно прошли квалификацию на чемпионат мира, однако не смогли оправдать статус одного из фаворитов турнира и неожиданно завершили выступление уже в первом раунде плей-офф.

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