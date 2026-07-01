Куман оголосив про відхід зі збірної Нідерландів після ЧС-2026

Куман вирішив залишити збірну Нідерландів
Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман залишить свою посаду після завершення чинного контракту. Наставник ухвалив рішення не продовжувати угоду після невдалого виступу команди на чемпіонаті світу-2026.
Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на заяву Футбольної асоціації Нідерландів.
Куман завершує другий період роботи зі збірною
У Футбольній асоціації Нідерландів повідомили, що 63-річний фахівець поінформував керівництво про небажання продовжувати контракт, який спливає 31 липня 2026 року. Рішення було ухвалене наступного дня після поразки команди у плейоф чемпіонату світу.
На мундіалі "помаранчеві" завершили боротьбу вже на стадії 1/16 фіналу. Збірна Нідерландів зіграла внічию з Марокко (1:1) в основний та додатковий час, після чого поступилася у серії пенальті — 2:3.
Куман очолював національну команду вдруге з 2023 року. Під його керівництвом нідерландці успішно пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу, однак не змогли виправдати статус одного з фаворитів турніру та несподівано припинили боротьбу вже у першому раунді плейоф.
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