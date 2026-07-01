Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Куман вирішив залишити збірну Нідерландів

Куман вирішив залишити збірну Нідерландів

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 02:09
Куман оголосив про відхід зі збірної Нідерландів після ЧС-2026
Рональд Куман. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман залишить свою посаду після завершення чинного контракту. Наставник ухвалив рішення не продовжувати угоду після невдалого виступу команди на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на заяву Футбольної асоціації Нідерландів.

Рональд Куман
Рональд Куман. Фото: Reuters

Куман завершує другий період роботи зі збірною

У Футбольній асоціації Нідерландів повідомили, що 63-річний фахівець поінформував керівництво про небажання продовжувати контракт, який спливає 31 липня 2026 року. Рішення було ухвалене наступного дня після поразки команди у плейоф чемпіонату світу.

На мундіалі "помаранчеві" завершили боротьбу вже на стадії 1/16 фіналу. Збірна Нідерландів зіграла внічию з Марокко (1:1) в основний та додатковий час, після чого поступилася у серії пенальті — 2:3.

Куман очолював національну команду вдруге з 2023 року. Під його керівництвом нідерландці успішно пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу, однак не змогли виправдати статус одного з фаворитів турніру та несподівано припинили боротьбу вже у першому раунді плейоф.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Зінедін Зідан високо оцінив внесок Кіліана Мбаппе та Усмана Дембеле в успіхи збірної Франції.

Також Новини.LIVE писав, що обраницю форварда збірної Аргентини Лаутаро Мартінеса назвали однією з найяскравіших уболівальниць чемпіонату світу-2026.

Рональд Куман ЧС-2026 з футболу Збірна Нідерландів з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації