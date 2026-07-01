Куман оголосив про відхід зі збірної Нідерландів після ЧС-2026

Рональд Куман. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман залишить свою посаду після завершення чинного контракту. Наставник ухвалив рішення не продовжувати угоду після невдалого виступу команди на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на заяву Футбольної асоціації Нідерландів.

Рональд Куман. Фото: Reuters

Куман завершує другий період роботи зі збірною

У Футбольній асоціації Нідерландів повідомили, що 63-річний фахівець поінформував керівництво про небажання продовжувати контракт, який спливає 31 липня 2026 року. Рішення було ухвалене наступного дня після поразки команди у плейоф чемпіонату світу.

На мундіалі "помаранчеві" завершили боротьбу вже на стадії 1/16 фіналу. Збірна Нідерландів зіграла внічию з Марокко (1:1) в основний та додатковий час, після чого поступилася у серії пенальті — 2:3.

Куман очолював національну команду вдруге з 2023 року. Під його керівництвом нідерландці успішно пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу, однак не змогли виправдати статус одного з фаворитів турніру та несподівано припинили боротьбу вже у першому раунді плейоф.

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