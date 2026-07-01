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Головна ЧС-2026 Мбаппе назвав фактор, який допоміг Франції розгромити Швецію

Мбаппе назвав фактор, який допоміг Франції розгромити Швецію

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Дата публікації: 1 липня 2026 10:38
Мбаппе заявив, що Франція не могла програти завдяки Дешаму
Дідьє Дешам та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У рамках першого раунду плей-офф чемпіонату світу збірна Франції розгромила Швецію з рахунком 3:0. Окрім голів, футболісти "триколірних" двічі влучали у каркас воріт суперника. Кіліан Мбаппе записав на свій рахунок черговий дубль.

Лідер збірної Франції зрівнявся за кількістю голів на турнірі з Ліонелем Мессі, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на RMC Sport.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам повернувся до складу команди після трагічної звістки про смерть матері. Футболісти присвятили наставнику перемогу над Швецією. Після матчу лідер команди підтримав 57-річного фахівця.

Майкл Олисе
Майкл Олісе та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Як Мбаппе оцінив перемогу Франції

Капітан "триколірних" чудово усвідомлює, де він перебуває і яке завдання стоїть перед ним та командою. За словами Кіліана Мбаппе, у ДНК його партнерів по збірній Франції закладено боротися один за одного. І зараз "триколірні" згуртувалися навколо Дідьє Дешама.

"Важкі часи для нашого тренера, це позначилося на всій команді. Ми єдині, як ніколи. Нізащо не залишимо його самого, ми підтримуємо Дідьє. Кожен із нас", — заявив Мбаппе.

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У наступному турі плей-офф Франція зіграє з Парагваєм, який Кіліан назвав серйозним суперником, що вміє захищатися та контратакувати.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про модель, ролики якої про ЧС-2026 набирають десятки мільйонів переглядів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що головний тренер Нідерландів Рональд Куман вирішив піти з команди після вильоту з Кубка світу.

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Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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