Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Англія з дублем Кейна пробилася в 1/8 фіналу ЧС

Англія з дублем Кейна пробилася в 1/8 фіналу ЧС

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 22:50
Англія вирвала вольову перемогу над ДР Конго та вийшла в наступний раунд плей-оф
Матч Англія — ДР Конго. Фото: Reuters

Збірна Англії стала черговим учасником 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Команда Томаса Тухеля поступалася ДР Конго після першого тайму, однак у заключній чверті зустрічі переломила перебіг матчу та здобула вольову перемогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Кейн приніс Англії перемогу

Початок зустрічі склався несподівано для фаворита. Уже на сьомій хвилині Сіпенга отримав передачу на лівому фланзі атаки, увійшов до штрафного майданчика та точним ударом у ближній кут відкрив рахунок.

До перерви англійці створили кілька небезпечних моментів, але воротар ДР Конго Дімітрі Мпасі неодноразово рятував свою команду після ударів Джуда Беллінгема та Гаррі Кейна. Водночас африканська збірна могла подвоїти перевагу, однак Йоан Вісса влучив у штангу.

У другому таймі Англія повністю заволоділа ініціативою та дедалі сильніше тиснула на суперника. На 75-й хвилині після передачі Ентоні Гордона Гаррі Кейн ударом головою зрівняв рахунок.

Читайте також:

Через 11 хвилин той самий Кейн оформив дубль. Після комбінації за участю Гордона нападник "Баварії" змістився праворуч і потужним ударом під поперечину приніс англійцям перемогу.

Англія — ДР Конго — 2:1

Голи: Кейн, 75, 86 — Сіпенга, 7.

Завдяки цій перемозі Англія пробилася до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, де зіграє проти Мексики.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що під час чемпіонату світу 2026 величезну популярність здобула блогерка, чиї футбольні відео стали вірусними в соціальних мережах.

Також Новини.LIVE писав, що Кіліан Мбаппе після розгромної перемоги над Швецією пояснив, завдяки чому збірній Франції вдалося продемонструвати настільки переконливу гру.

Збірна Англії по футболу Гаррі Кейн Збірна ДР Конго з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації