Англія вирвала вольову перемогу над ДР Конго та вийшла в наступний раунд плей-оф

Матч Англія — ДР Конго. Фото: Reuters

Збірна Англії стала черговим учасником 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Команда Томаса Тухеля поступалася ДР Конго після першого тайму, однак у заключній чверті зустрічі переломила перебіг матчу та здобула вольову перемогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Кейн приніс Англії перемогу

Початок зустрічі склався несподівано для фаворита. Уже на сьомій хвилині Сіпенга отримав передачу на лівому фланзі атаки, увійшов до штрафного майданчика та точним ударом у ближній кут відкрив рахунок.

До перерви англійці створили кілька небезпечних моментів, але воротар ДР Конго Дімітрі Мпасі неодноразово рятував свою команду після ударів Джуда Беллінгема та Гаррі Кейна. Водночас африканська збірна могла подвоїти перевагу, однак Йоан Вісса влучив у штангу.

У другому таймі Англія повністю заволоділа ініціативою та дедалі сильніше тиснула на суперника. На 75-й хвилині після передачі Ентоні Гордона Гаррі Кейн ударом головою зрівняв рахунок.

Читайте також:

Через 11 хвилин той самий Кейн оформив дубль. Після комбінації за участю Гордона нападник "Баварії" змістився праворуч і потужним ударом під поперечину приніс англійцям перемогу.

Англія — ДР Конго — 2:1

Голи: Кейн, 75, 86 — Сіпенга, 7.

Завдяки цій перемозі Англія пробилася до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, де зіграє проти Мексики.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що під час чемпіонату світу 2026 величезну популярність здобула блогерка, чиї футбольні відео стали вірусними в соціальних мережах.

Також Новини.LIVE писав, що Кіліан Мбаппе після розгромної перемоги над Швецією пояснив, завдяки чому збірній Франції вдалося продемонструвати настільки переконливу гру.