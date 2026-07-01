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Главная ЧМ-2026 Англия благодаря дублю Кейна вышла в 1/8 финала ЧМ

Англия благодаря дублю Кейна вышла в 1/8 финала ЧМ

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Дата публикации 1 июля 2026 22:50
Англия одержала волевую победу над ДР Конго и вышла в следующий раунд плей-офф
Матч «Англия» — «ДР Конго». Фото: Reuters

Сборная Англии стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира-2026. Команда Томаса Тухеля уступала ДР Конго после первого тайма, однако в заключительной четверти встречи переломила ход матча и одержала волевую победу.

Об результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Кейн принес Англии победу

Начало встречи сложилось неожиданно для фаворита. Уже на седьмой минуте Сипенга получил передачу на левом фланге атаки, вошел в штрафную площадку и точным ударом в ближний угол открыл счет.

До перерыва англичане создали несколько опасных моментов, но вратарь ДР Конго Димитри Мпаси неоднократно спасал свою команду после ударов Джуда Беллингема и Гарри Кейна. В то же время африканская сборная могла удвоить преимущество, однако Йоан Висса попал в штангу.

Во втором тайме Англия полностью завладела инициативой и всё сильнее давила на соперника. На 75-й минуте после передачи Энтони Гордона Гарри Кейн ударом головой сравнял счёт.

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Спустя 11 минут тот же Кейн оформил дубль. После комбинации с участием Гордона нападающий «Баварии» сместился вправо и мощным ударом под перекладину принес англичанам победу.

Англия — ДР Конго — 2:1

Голы: Кейн, 75, 86 — Сипенга, 7.

Благодаря этой победе Англия пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где сыграет против Мексики.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во время чемпионата мира 2026 огромную популярность приобрела блогерша, чьи футбольные видео стали вирусными в социальных сетях.

Также Новини.LIVE писал, что Килиан Мбаппе после разгромной победы над Швецией объяснил, благодаря чему сборной Франции удалось продемонстрировать столь убедительную игру.

Сборная Англии по футболу Харри Кейн Сборная ДР Конго по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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