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Главная ЧМ-2026 Бельгия в безумном матче прошла Сенегал, США переиграли Боснию и Герцеговину

Бельгия в безумном матче прошла Сенегал, США переиграли Боснию и Герцеговину

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Дата публикации 2 июля 2026 07:47
Бельгия в драматическом матче выбила Сенегал, США победили Боснию
Ромелу Лукаку снова забил за Бельгию. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Новый, уже 21 по счету день чемпионата мира-2026, получился драматическим. Сначала Англия вырвала победу у ДР Конго. А ночью Бельгия добыла волевую победу над Сенегалом, а США в меньшинстве одолели Боснию и Герцеговину. 

Все три поединка дня подарили болельщикам яркие эмоции, сообщают Новини.LIVE

Лукаку снова помог Бельгии 

Противостояние равных соперников прошло при большом количестве опасных моментов. В дебюте поединка Троссард мог вывести "красных дьяволов" вперед, но не попал в створ из выгодной позиции. Сенегал ответил сейвом от Куртуа, после чего Сарр в падении пробил в штангу с метра. Голкипер Бельгии и дальше продолжал спасать свои ворота, но в середине тайма Мане навесил на Сарра, который снова пробил в штангу. Однако Диарра первым сыграл на подборе и отправил мяч в сетку. В начале второго тайме Сенегал забил второй мяч усилиями Исмаилы Сарра, который отличился уже 4 раз на ЧМ-2026

Бельгийцы спаслись в конце основного времени. Сначала Менье прострелил на Лукаку, Ромелу забил в близкого расстояния в борьбе с защитником. Это 92 гол форварда за сборную. Затем вратарь Сенегала ошибся на выходе, что позволило Тилемансу перевести игру в овертаймы. Затею Юри заработал для своей команды и сам его реализовал, отправив Сенегал домой. 

Тибо Куртуа
Радость бельгийцев. Фото: Reuters

Бельгия — Сенегал — 3:2 (0:1) 

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Голы: Лукаку, 86; Тилеманс, 89, 120+5 (пенальти) — Диарра, 25; Сарр, 51.

США победили, но дальше начнутся проблемы

Боснийцы достигли своего максимума на Кубке Мира-2026. Одной лишь дисциплинированной игры в обороне недостаточно для того, чтобы победить хозяев поля. Американцы действовали грамотно, без спешки, отвоевывая у защитников соперника метр за метром поля. Фоларин Балогун сначала забил из офсайда, но через несколько минут пробросил мяч между ног боснийского вратаря. 

А во втором тайме форвард сборной США наступил сзади на ногу Тарику Мухаремовичу, за что был удален с поля. Американцы остались в меньшинстве, но забили еще два гола. Сначала Пулишич затолкал мяч в ворота из офсайда, а затем Дест заработал право на опасный штрафной, и Тильман уверенно использовал этот шанс. 

США — Босния и Герцеговина — 2:0 (1:0) 

Голы: Балогун, 45; Тилльман, 82. 

Удаление: Балогун, 64. 

В следующей стадии плей-офф ЧМ-2026 сборная США без Фоларина Балогуна сыграет с Бельгией. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Златан Ибрагимович назвал ключевой аспект побед сборной Франции на Кубке Мира. 

Также Новини.LIVE сообщали о словах Тьерри Анри, который предостерег сборную Франции от возможных проблем в следующих стадиях ЧМ-2026. 

Сборная Боснии и Герцеговины сборная Сенегала Сборная Бельгии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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