Анри назвал проблему, которая может помешать Франции стать чемпионом мира

Килиан Мбаппе и Тьерри Анри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри предостерег болельщиков команды от преждевременного надежд на титул. Несмотря на уверенную игру на ЧМ-2026, подопечные Дидье Дешама действуют не безошибочно. У команды есть слабые стороны.

Анри считает, что у французов еще есть время решить свои проблемы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Fox Sports.

Сборная Франции уверенно вышла в 1/8 Кубка Мира, разгромив Швецию со счетом 3:0. Килиан Мбаппе снова оформил дубль и догнал аргентинца Лео Месси в списке лучших бомбардиров турнира. Однако у подопечных Дидье Дешама есть слабые стороны, который могут им помешать на турнире.

Анри не нравится игра в обороне

Экс-форвард отметил атаку сборной Франции, которая уже великолепно проявила себя на Мундиале и может принести команде победу в турнире. Однако игра в обороне, по мнению Тьерри Анри, отличается от атаки в худшую сторону.

"Тот же Майк Меньян в целом — отличный вратарь, но у него бывают неудачные матчи. Он достаточно нестабилен. Может стать героем поединка или провалить его. Это вселяет сомнения в перспективы Франции", — заявил Анри.

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Также Тьерри отметил скандал, который произошел после матча со Швеции. Полузащитник Райан Шерки отказался пожимать руку и коммуницировать с главным тренером команды Дидье Дешамом.

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