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Главная ЧМ-2026 Новое проклятие Кейна, испытание для Бельгии: анонс матчей ЧМ-2026

Новое проклятие Кейна, испытание для Бельгии: анонс матчей ЧМ-2026

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Дата публикации 1 июля 2026 13:32
Анонс Англия против ДР Конго и других матчей игрового дня
Харри Кейн, Ромелу Лукаку и Вестон Маккенни. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Еще шесть команд вступят в борьбу на 1/16 плей-офф чемпионата мира. Англичане и бельгийцы попробуют оправдать реноме фаворитов турнира. Сборная США может установить рекорд в поединке с Боснией и Герцеговиной. 

Капитан "трех львов" Харри Кейн продолжает гонку за "Золотой бутсой" турнира, сообщают Новини.LIVE

От Харри Кейна ждут чудо 

1/16 финала

Англия — ДР Конго

Атланта. Начало по Киеву — 19:00.

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Подопечные Томаса Тухеля выиграли два матча на групповой стадии и разошлись миром с Ганой, но команду продолжают критиковать. Лучший способ избавиться от негативного фона — продолжать побеждать. Англичане с 2018 года близко подходят к вохможности победить на чемпионатах мира и Европы, иногда достаточно просто сделать последний шаг. Но пока он не покоряется "трем львам". 

На этом Мундиале сборная ДР Конго уже показала, что не боится авторитетов. Ничья с Португалией, минимальное поражение от Колумбии и победа над Узбекистаном позволили этой команде замахнуться на историческое достижение. Матч с Англией станет особенным для конголезцев Аарона Уан-Биссаки и Акселя Туанзебе, которые выступали за молодежную команду "трех львов". Осталось выяснить, есть ли в этой африканской стране такие же могущественные колдуны, как в Гане, где ранее наложили проклятие на Харри Кейна. 

Последний шанс для "золотого поколения"

1/16 финала

Бельгия — Сенегал

Сиэтл. Начало по Киеву — 23:00.

Эти соперники во многом похожи. "Золотое поколение" обеих команд получило последний шанс что-то выиграть на уровне сборных. И Бельгия, и Сенегал любят вариативность в атаках, активно используют фланги и быстро переходят из обороны в атаку. "Красные дьяволы" и "львы Теранги" в последнем туре группового этапа ЧМ-2026 разгромили соперников, благодаря чему оказались в плей-офф турнира. 

Это будет первая встреча Бельгии и Сенегала в истории. У европейцев травмирован защитник Зено Дебаст, африканцы не могут рассчитывать на вратаря Эдуара Менди. Слабой стороной обеих команд является оборона. А значит, голы в этом поединке точно будут. 

Американцы мечтают об 1/4 

1/16 финала

США — Босния и Герцеговина 

Сан-Франциско. Начало по Киеву — 03:00.

Одни из хозяев турнира на одном дыхании пролетели групповую стадию ЧМ-2026. На этом турнире сборная США мечтает о четвертьфинале, и пока им везет со жребием. Успех в матче с Боснией может принести игра в мелкий и средний пас — именно такой футбол позволил американцам разгромить Парагвай со счетом 4:1. Подопечные Маурисио Почеттино умеют атаковать и с удовольствием забивают голы в каждом матче. Их может остановить только более классный соперник. И это не Босния. 

Европейская команда впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Но это может оказаться максимум для подопечных Сергея Бербареза. Команда часто ошибается в обороне, и одной старательностью этого не исправить. Американцы являются безоговорочными фаворитами пары и могут одержать уверенную победу. 

Напомним, Новини.LIVE писали о трогательных словах Килиана Мбаппе в адрес главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. 

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Сборная Англии по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная США по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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