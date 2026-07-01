Анонс матчу Англія — ДР Конго та інших матчів ігрового дня

Гаррі Кейн, Ромелу Лукаку та Вестон Маккенні. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Ще шість команд розпочнуть боротьбу в 1/16 плей-офф чемпіонату світу. Англійці та бельгійці спробують виправдати репутацію фаворитів турніру. Збірна США може встановити рекорд у поєдинку з Боснією та Герцеговиною.

Капітан "трьох левів" Гаррі Кейн продовжує гонку за "Золотою бутсою" турніру, повідомляють Новини.LIVE.

Від Гаррі Кейна чекають на диво

1/16 фіналу

Англія — ДР Конго

Атланта. Початок за київським часом — 19:00.

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Підопічні Томаса Тухеля виграли два матчі на груповому етапі та зіграли внічию з Ганою, але команду продовжують критикувати. Найкращий спосіб позбутися негативного фону — продовжувати перемагати. З 2018 року англійці близькі до перемоги на чемпіонатах світу та Європи, іноді достатньо просто зробити останній крок. Але поки що він не підкоряється "трьом левам".

Цей новий англійський скан нереальний 😂😂

“ФУТБОЛ ЗНОВУ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДОДОМУ, З ТОМАСОМ ТУХЕЛЕМ!” pic.twitter.com/ZJP4UhMjRu — Midnite (@midnite) 23 червня 2026

На цьому чемпіонаті світу збірна ДР Конго вже показала, що не боїться авторитетів. Нічия з Португалією, мінімальна поразка від Колумбії та перемога над Узбекистаном дозволили цій команді замахнутися на історичне досягнення. Матч з Англією стане особливим для конголезців Арона Ван-Біссакі та Акселя Туанзебе, які виступали за молодіжну команду "трьох левів". Залишилося з’ясувати, чи є в цій африканській країні такі ж могутні чаклуни, як у Гані, де раніше наклали прокляття на Гаррі Кейна.

Останній шанс для "золотого покоління"

1/16 фіналу

Бельгія — Сенегал

Сіетл. Початок за київським часом — 23:00.

Ці суперники багато в чому схожі. "Золоте покоління" обох команд отримало останній шанс щось виграти на рівні збірних. І Бельгія, і Сенегал полюбляють варіативність в атаках, активно використовують фланги та швидко переходять з оборони в атаку. "Червоні дияволи" та "леви Теранги" в останньому турі групового етапу ЧС-2026 розгромили суперників, завдяки чому вийшли до плей-офф турніру.

Це буде перша зустріч Бельгії та Сенегалу в історії. У європейців травмований захисник Зено Дебаст, африканці не можуть розраховувати на воротаря Едуара Менді. Слабкою стороною обох команд є оборона. А отже, голи в цьому поєдинку точно будуть.

Американці мріють про 1/4

1/16 фіналу

США — Боснія і Герцеговина

Сан-Франциско. Початок за київським часом — 03:00.

Одні з господарів турніру на одному диханні пролетіли груповий етап ЧС-2026. На цьому турнірі збірна США мріє про чвертьфінал, і поки що їм щастить із жеребкуванням. Успіх у матчі з Боснією може принести гра в дрібні та середні паси — саме такий футбол дозволив американцям розгромити Парагвай з рахунком 4:1. Підопічні Маурісіо Почеттіно вміють атакувати й із задоволенням забивають голи в кожному матчі. Їх може зупинити лише сильніший суперник. І це не Боснія.

Європейська команда вперше в історії вийшла до плей-офф чемпіонату світу. Але це може виявитися максимумом для підопічних Сергія Бербареза. Команда часто припускається помилок у захисті, і однією лише старанністю цього не виправити. Американці є беззаперечними фаворитами цієї пари і можуть здобути впевнену перемогу.

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