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Главная ЧМ-2026 Ибрагимович раскритиковал Швецию и удивил словами о Мбаппе

Ибрагимович раскритиковал Швецию и удивил словами о Мбаппе

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Дата публикации 1 июля 2026 11:53
Ибрагимович жестко раскритиковал Швецию и похвалил Мбаппе
Виктор Линделеф и Златан Ибрагимович. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович разочарован игрой национальной команды против Франции. В 1/16 плей-офф Кубка Мира подопечные Грэма Поттера безальтернативно уступили "трехцветным". Эксперт назвал главную ошибку "тре крунур". 

Златан Ибрагимович отметил невероятную форму Килиана Мбаппе на турнире, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Fox Sports

Сборная Швеции ничего не смогла противопоставить атакующей мощи французов, которые забили сопернику три мяча и еще дважды попадали в каркас ворот Якоба Виделля-Сеттерстрама. Златан Ибрагимович заявил, что это было самоубийство "тре крунур". Подопечные Грэма Поттера сыграли так, что французам не надо было напрягаться. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе празднует гол. Фото: Reuters

Ибрагимович недоволен игрой шведов 

Эксперт отметил нацеленность французов на ворота соперника и заявил, что против лидеров команды Дидье Дешама надо было играть плотно, не давая им возможности выйти на ударные позиции. Вместо этого шведы почти не прессинговали "трехцветных" на своей половине поля. 

"Мбаппе предоставили то, что он любит больше всего — свободное пространство. Словно красную дорожку перед ним расстелили. На что можно рассчитывать с такой игрой против одного из лучших футболистов мира, который набрал прекрасную форму? Килиан может стать лучшим игроком этого турнира", — заявил Ибрагимович. 

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Напомним, Новини.LIVE писали об американской модели, которая делает вирусные ролики об участниках Кубка Мира. 

Также Новини.LIVE сообщали, что сказал Килиан Мбаппе о поддержке Дидье Дешама и выступлении сборной Франции на Мундиале. 

Златан Ибрагимович Сборная Франции по футболу Сборная Швеции по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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