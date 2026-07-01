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Главная ЧМ-2026 Райс объяснил, как сборная Англии может выиграть чемпионат мира

Райс объяснил, как сборная Англии может выиграть чемпионат мира

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Дата публикации 1 июля 2026 16:04
Деклан Райс назвал преимущество сборной Англии на ЧМ-2026
Джордан Пикфорд и Деклан Райс. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

На стадии 1/16 чемпионата мира турнир покинули несколько команд, которые причисляли к фаворитам турнира. Сборные Нидерландов и Германии уступили соперникам в серии пенальти. Деклан Райс считает, что с Англией такого не произойдет. 

Полузащитник "трех львов" назвал несколько причин, которые позволяют ему верить в команду, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports

Сборная Англии готовится к противостоянию с ДР Конго. Подопечных Томаса Тухеля называют фаворитами противостояния. Хавбек команды Деклан Райс отдал дань уважения сопернику и заявил, что не может быть и речи о недооценке африканской команды. Англичане знают сильные и слабые стороны соперника. 

Харри Кейн
Харри Кейн и Томас Тухель. Фото: Reuters

Козырь сборной Англии 

Деклан Райс не боится серии послематчевых пенальти. Он заявил, что партнеры по команде давно работают над этим компонентом. Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд считается одним из лучших специалистов по отражению одиннадцатиметровых ударов среди голкиперов топ-команд мира. 

"Не думаю, что в Англии когда-либо был лучший состав исполнителей пенальти. Смотрю на Кейна, на Айвена Тоуни, Рэшфорда, на Энтони Гордона, Букайо Сака — это мастера в данном компоненте. Могу пробить я, это готов сделать Беллингем. У нас действительно сильные исполнители пенальти", — заявил Райс. 

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Сборная Англии по футболу Томас Тухель Деклан Райс
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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