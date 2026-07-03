Испания разгромила Австрию и вышла в следующий раунд Кубка мира

Испания разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала
Сборная Испании уверенно преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира-2026. Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Австрию со счетом 3:0.
"Красная фурия" пробилась в 1/8 финала турнира, сообщил портал Новини.LIVE.
Оярсабаль оформил дубль
Испанцы с первых минут завладели инициативой и регулярно создавали опасные моменты у ворот соперника. Австрийцев несколько раз спасал голкипер Александр Шлагер, а еще один гол испанцев был отменен из-за нарушения правил.
Впрочем, на 36-й минуте преимущество фаворита все же материализовалось. Марк Кукурелья прострелил с левого фланга, а Микель Оярсабаль точным ударом в дальний угол открыл счет.
После перерыва сборная Испании не ослабила давление. На 66-й минуте Педро Порро головой замкнул навес Хавьера Баены и удвоил преимущество своей команды.
Окончательный счет установил Оярсабаль. На 89-й минуте нападающий вновь удачно открылся в центре штрафной площадки и оформил дубль.
Испания — Австрия — 3:0
Голы: Оярсабаль, 36, 89, Порро, 66.
Благодаря убедительной победе сборная Испании вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где сыграет с победителем матча Португалия — Хорватия.
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