Испания разгромила Австрию и вышла в следующий раунд Кубка мира

Матч «Испания» — «Австрия». Фото: Reuters

Сборная Испании уверенно преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира-2026. Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Австрию со счетом 3:0.

"Красная фурия" пробилась в 1/8 финала турнира, сообщил портал Новини.LIVE.

Оярсабаль оформил дубль

Испанцы с первых минут завладели инициативой и регулярно создавали опасные моменты у ворот соперника. Австрийцев несколько раз спасал голкипер Александр Шлагер, а еще один гол испанцев был отменен из-за нарушения правил.

Впрочем, на 36-й минуте преимущество фаворита все же материализовалось. Марк Кукурелья прострелил с левого фланга, а Микель Оярсабаль точным ударом в дальний угол открыл счет.

После перерыва сборная Испании не ослабила давление. На 66-й минуте Педро Порро головой замкнул навес Хавьера Баены и удвоил преимущество своей команды.

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Окончательный счет установил Оярсабаль. На 89-й минуте нападающий вновь удачно открылся в центре штрафной площадки и оформил дубль.

Испания — Австрия — 3:0

Голы: Оярсабаль, 36, 89, Порро, 66.

Благодаря убедительной победе сборная Испании вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где сыграет с победителем матча Португалия — Хорватия.