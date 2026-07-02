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Головна ЧС-2026 Як виглядає дівчина, що підкорила серце зірки ЧС-2026 Джуда Беллінгема: фото

Як виглядає дівчина, що підкорила серце зірки ЧС-2026 Джуда Беллінгема: фото

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 09:43
Як виглядає дівчина Джуда Беллінгема — Ешлін Кастро
Ешлін Кастро та Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем став однією з головних зірок чемпіонату світу-2026. Не менше уваги вболівальників привертає й його особисте життя, адже поруч із футболістом часто з'являється американська модель та інфлюенсерка Ешлін Кастро.

Про дівчину Беллінгема повідомив портал Новини.LIVE.

Эшлин Кастро и Джуд Беллингем
Ешлін Кастро та Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

Що відомо про дівчину Беллінгема

Чутки про роман Беллінгема та Кастро з'явилися ще на початку 2025 року. Уболівальники звернули увагу, що вони почали активно взаємодіяти в соціальних мережах, залишаючи вподобання під публікаціями одне одного.

Згодом Ешлін помітили на трибунах під час матчу збірної Англії разом із матір'ю футболіста Деніз Беллінгем. Пізніше вона привітала Джуда з днем народження, опублікувавши спільну романтичну фотографію.

Эшлин Кастро
Ешлін Кастро. Фото: instagram.com/ashlyncastro/

Остаточно розмови про стосунки посилилися навесні 2025 року, коли Беллінгем і Кастро разом відвідали тенісний турнір у Мадриді. Восени модель також підтримувала футболіста на матчі мадридського "Реала" проти "Атлетіко".

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Ешлін Кастро працює моделлю та розвиває кар'єру інфлюенсерки. У соціальних мережах вона ділиться світлинами з подорожей, модними образами та моментами повсякденного життя. Під час чемпіонату світу-2026 інтерес до неї лише зріс, адже Беллінгем входить до числа головних зірок турніру.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Бельгії здійснила неймовірний камбек у матчі із Сенегалом, а США впевнено переграли Боснію і Герцеговину та вийшли до наступного раунду чемпіонату світу.

Також Новини.LIVE писав, що Златан Ібрагімович жорстко розкритикував гру збірної Швеції та водночас висловив захоплення виступом Кіліана Мбаппе на мундіалі.

Джуд Беллінгем Збірна Англії по футболу дружини футболістів
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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