Як виглядає дівчина Джуда Беллінгема — Ешлін Кастро

Ешлін Кастро та Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем став однією з головних зірок чемпіонату світу-2026. Не менше уваги вболівальників привертає й його особисте життя, адже поруч із футболістом часто з'являється американська модель та інфлюенсерка Ешлін Кастро.

Про дівчину Беллінгема повідомив портал Новини.LIVE.

Ешлін Кастро та Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

Що відомо про дівчину Беллінгема

Чутки про роман Беллінгема та Кастро з'явилися ще на початку 2025 року. Уболівальники звернули увагу, що вони почали активно взаємодіяти в соціальних мережах, залишаючи вподобання під публікаціями одне одного.

Згодом Ешлін помітили на трибунах під час матчу збірної Англії разом із матір'ю футболіста Деніз Беллінгем. Пізніше вона привітала Джуда з днем народження, опублікувавши спільну романтичну фотографію.

Ешлін Кастро. Фото: instagram.com/ashlyncastro/

Остаточно розмови про стосунки посилилися навесні 2025 року, коли Беллінгем і Кастро разом відвідали тенісний турнір у Мадриді. Восени модель також підтримувала футболіста на матчі мадридського "Реала" проти "Атлетіко".

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Ешлін Кастро працює моделлю та розвиває кар'єру інфлюенсерки. У соціальних мережах вона ділиться світлинами з подорожей, модними образами та моментами повсякденного життя. Під час чемпіонату світу-2026 інтерес до неї лише зріс, адже Беллінгем входить до числа головних зірок турніру.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Бельгії здійснила неймовірний камбек у матчі із Сенегалом, а США впевнено переграли Боснію і Герцеговину та вийшли до наступного раунду чемпіонату світу.

Також Новини.LIVE писав, що Златан Ібрагімович жорстко розкритикував гру збірної Швеції та водночас висловив захоплення виступом Кіліана Мбаппе на мундіалі.