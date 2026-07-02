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Главная ЧМ-2026 Как выглядит девушка, покорившая сердце звезды ЧМ-2026 Джуда Беллингема: фото

Как выглядит девушка, покорившая сердце звезды ЧМ-2026 Джуда Беллингема: фото

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Дата публикации 2 июля 2026 09:43
Как выглядит девушка Джуда Беллингема — Эшлин Кастро
Эшлин Кастро и Джуд Беллингем. Фото: Reuters

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал одной из главных звезд чемпионата мира-2026. Не меньшее внимание болельщиков привлекает и его личная жизнь, ведь рядом с футболистом часто появляется американская модель и инфлюенсер Эшлин Кастро.

О девушке Беллингема сообщил портал Новини.LIVE.

Эшлин Кастро и Джуд Беллингем
Эшлин Кастро и Джуд Беллингем. Фото: Reuters

Что известно о девушке Беллингема

Слухи о романе Беллингема и Кастро появились еще в начале 2025 года. Болельщики обратили внимание, что они начали активно взаимодействовать в социальных сетях, ставя лайки под публикациями друг друга.

Впоследствии Эшлин заметили на трибунах во время матча сборной Англии вместе с матерью футболиста Дениз Беллингем. Позже она поздравила Джуда с днем рождения, опубликовав совместную романтическую фотографию.

Эшлин Кастро
Эшлин Кастро. Фото: instagram.com/ashlyncastro/

Окончательно слухи об отношениях усилились весной 2025 года, когда Беллингем и Кастро вместе посетили теннисный турнир в Мадриде. Осенью модель также поддерживала футболиста на матче мадридского "Реала" против "Атлетико".

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Эшлин Кастро работает моделью и развивает карьеру инфлюенсерши. В социальных сетях она делится фотографиями из путешествий, модными образами и моментами повседневной жизни. Во время чемпионата мира-2026 интерес к ней только вырос, ведь Беллингем входит в число главных звезд турнира.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Бельгии совершила невероятный камбэк в матче с Сенегалом, а США уверенно обыграли Боснию и Герцеговину и вышли в следующий раунд чемпионата мира.

Также Новини.LIVE писал, что Златан Ибрагимович жестко раскритиковал игру сборной Швеции и в то же время выразил восхищение выступлением Килиана Мбаппе на мундиале.

Джуд Беллингем Сборная Англии по футболу жены футболистов
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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