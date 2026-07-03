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Главная ЧМ-2026 Трагедия в Дании: болельщика убили во время просмотра матча

Трагедия в Дании: болельщика убили во время просмотра матча

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Дата публикации 3 июля 2026 11:47
В Дании во время матча ЧМ-2026 убили местного болельщика и полицейского
Полиция Копенгагена и Кристиан Зедиг с женой. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Шведский футбольный болельщик и полицейский, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, был затоптан насмерть во время просмотра матча чемпионата мира-2026. Это произошло в фан-зоне в Копенгагене. В тот момент Кристиан Зедиг смотрел матч сборных Норвегии и Кот-д'Ивуара. 

Датская полиция расследует обстоятельства смерти 32-летнего шведа, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Visegrad2

Кристиан Зедиг находился в Копенгагене в отпуске. Шведский полицейский любил футбол и посетил фан-зону в Копенгагене, чтобы посмотреть поединок плей-офф ЧМ-2026. В какой-то момент началась сильная толкучка, болельщик упал на землю и получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. 

Кристиан Зедиг
Кристиан Зедиг во время матча. Фото: X

Датская полиция ищет виновных 

Подробности инцидента остаются неподтвержденными, поскольку власти еще не опубликовали официальных заявлений. Сообщается, что датская полиция расследует дело и работает над установлением личности виновного. Правоохранительные органы распространили изображение подозреваемого в надежде получить информацию от общественности.

Кристиан Зедиг был отцом двоих детей, и известие о его смерти потрясло друзей, семью и футбольных болельщиков по всему миру. Насильственные инциденты на спортивных мероприятиях случаются редко, а потому известие о смерти шведского болельщика потрясло спортивное сообщество. 

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Пока продолжается расследование, власти призывают общественность дождаться подтвержденной информации из официальных источников. Гибель Кристиана Зедига служит ярким напоминанием о важности безопасности на массовых мероприятиях.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, какие матчи пройдут в рамках 23 дня на чемпионате мира по футболу: болельщики снова увидят сборную Кабо-Верде. 

Также Новини.LIVE сообщили, с кем встречается Эрлинг Холанн и чем занимается избранница форварда сборной Норвегии. 

Дания болельщики Копенгаген
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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