Как выглядит девушка Эрлинга Холанна — фото Изабель Йохансен

Изабель Хоугсенг Йохансен и Эрлинг Холанн. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн продолжает поражать своей результативностью на чемпионате мира-2026. Не меньшего внимания со стороны поклонников футбола заслуживает и его личная жизнь, ведь рядом с нападающим уже долгое время находится Изабель Гаугсенг Йохансен.

О девушке Холанна сообщил портал Новини.LIVE.

Изабель Хоугсенг Йогансен и Эрлинг Холанн. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

Что известно о возлюбленной Холанна

Эрлинг и Изабель знакомы еще с детства. Они выросли в норвежском Брюне, где вместе занимались футболом в местном клубе. Долгое время их связывала дружба, которая со временем переросла в романтические отношения.

По информации СМИ, сначала Изабель нравилась одному из друзей Холанна, однако впоследствии между ней и будущей звездой мирового футбола возникли взаимные чувства.

Изабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

После перехода Холанна в дортмундскую "Боруссию" пара продолжила отношения в Германии. Когда нападающий стал игроком "Манчестер Сити", Изабель переехала вместе с ним в Англию, отложив собственную футбольную карьеру.

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Несмотря на популярность своего избранника, Йохансен избегает излишней публичности. Она редко дает интервью, не стремится к медийности и лишь изредка делится личными фотографиями в социальных сетях. Именно поэтому её часто называют одной из самых скромных возлюбленных футболистов, участвующих в чемпионате мира-2026.

Во время нынешнего чемпионата мира Холанн забил пять мячей. По этому показателю он делит второе место в гонке бомбардиров с Гарри Кейном, уступая лишь Лионелю Месси и Килиану Мбаппе, на счету которых по шесть голов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о драматичной победе Бельгии над Сенегалом, которую команда вырвала после фантастического камбэка, а также об успехе сборной США в матче с Боснией и Герцеговиной.

Также Новини.LIVE писал, что Златан Ибрагимович резко оценил выступление шведской сборной, но отдельно отметил игру Килиана Мбаппе, назвав француза одним из лучших футболистов современности.