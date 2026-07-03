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Главная ЧМ-2026 Роналду отправил Модрича на пенсию, Швейцария обыграла Алжир

Роналду отправил Модрича на пенсию, Швейцария обыграла Алжир

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Дата публикации 3 июля 2026 09:24
Роналду выбил Хорватию с ЧМ-2026, Швейцария отправила домой Алжир
Эмоции Криштиану Роналду. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Португалии продолжает уверенно выступать на ЧМ-2026. На этот раз команда Роберто Мартинеса обыграла в напряженном матче Хорватию. В еще одном поединке Швейцария без проблем разобралась с Алжиром. 

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Роналду продолжает забивать 

Португальцы активно начали поединок, но организованная игра хорватов в обороне не позволила забить до перерыва команде Роберта Мартинеса. Во втором тайме уже и подопечные Златко Далича активизировали атакующий потенциал. И уже на 53-й минуте опытный Иван Перишич вывел номинальных гостей вперед. 

Опытный Криштиану Роналду ответил на это на 61-й минуте, но его гол не засчитали из-за положения "вне игры". Однако вскоре португальцы заработали право на пенальти, который реализовал лидер команды. Он стал первым игроком в истории футбола, который забил 25 голов на чемпионатах мира и Европы. При этом Роналду впервые в карьере отметился голом в плей-офф Мундиаля. 

Уже в компенсированное время Португалия вырвала победу, когда Рамуш замкнул передачу от Леау. При этом во втором тайме хорваты забили три гола, которые были отменены из-за офсайда: героями могли стать Матанович, Сучич и Гвардиол. Этот матч стал последней игрой за сборную для Луки Модрича. А Португалия в 1/8 сыграет с Испанией

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Португалия — Хорватия — 2:1 (0:0) 

Голы: Роналду, 58 (пенальти); Рамуш, 90+4 — Перишич, 53. 

Швейцария сняла проклятие 

Европейской команде в этом поединке покорилось историческое достижение. Впервые за 88 лет швейцарцам удалось одержать победу на стадии плей-офф чемпионата мира. В 1994, 2006, 2014, 2018 и 2022 эта сборная вылетала на первой же стадии турнира. 

Однако на этот раз подопечные Мурата Якина забили по голу в каждом из таймов, а также уверенно сыграли в обороне. Алжир смотрелся интереснее в атаке на протяжение всего поединка, но после финального свистка отправился домой. Швейцария в 1/8 сыграет с победителем пары Колумбия — Гана. 

Швейцария — Алжир — 2:0 (1:0) 

Голы: Эмболо, 10; Ндойе, 46. 

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Криштиану Роналду Чемпионат Португалии по футболу Сборная Швейцарии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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