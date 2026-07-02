Ламин Ямаль рассказал о мечте, которой мешает футбол

Ламин Ямаль в сборной Испании. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Атакующий футболист сборной Испании Ламин Ямаль готовится к первому матчу плей-офф на ЧМ-2026. Его команда встретится с Австрией. Накануне поединка полузащитник ответил на важные вопросы о своем статусе в спорте.

Ламин Ямаль назвал то, что не может осуществить из-за футбола, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Cadena SER.

В свои 18 лет Ламин Ямаль является лидером "Барселоны" и сборной Испании, которая не может выигрывать матчи на ЧМ-2026 без молодого футболиста. Полузащитник признался, что регулярно сталкивается с давлением и завышенными ожиданиями. Он уже привык к этому. Подобное отношение может стать проблемой, если игроку нечего дать команде. Но Ламин уверен, что это не его случай.

О чем мечтает Ямаль

Испанский футболист не против того, что находится в центре внимания. Он принимает, что нравится далеко не всем болельщикам, и примерна половина фанов регулярно его освистывает.

"Это проходили Месси, Роналду, Мбаппе и другие звезды. Не происходит ничего нового. Я нормально к этому отношусь. Единственное, о чем мечтаю, это выйти в центр города, чтобы меня никто не узнал. Спокойно посидеть с семьей в ресторане, выпить вина. У популярность есть и побочный эффект", — заявил Ламин Ямаль.

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