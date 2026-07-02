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Главная ЧМ-2026 Испания и Португалия вступают в борьбу: анонс матчей 22 дня ЧМ-2026

Испания и Португалия вступают в борьбу: анонс матчей 22 дня ЧМ-2026

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Дата публикации 2 июля 2026 09:23
Испания с Ямалем, Португалия с Роналду: анонс матчей 22 дня на ЧМ-2026
Ламин Ямаль, Криштиану Роналду и Люка Зидан. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

На чемпионате мира продолжаются матчи 1/16 плей-офф. Сборная Испании сыграет с крепкой Австрией. Португалия будет противостоять Хорватии. 

Швейцария постарется не пустить в 1/8 Алжир во главе с Люкой Зиданом, сообщают Новини.LIVE

Сложное испытание для Испании 

Подопечные Луиса Де Ла Фуэнте начали путь на ЧМ-2026 с ничьей против Кабо-Верде, после чего отреагировали на критику и обыграли Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0). Испании не хватает всего одного поединка, чтобы повторить рекордную серию матчей без поражений, которая была установлена в 2009 году. Среди кадровых потерь оказались Йереми Пино. Выход на поле Виктора Муньоса и Нико Уильямса под вопросом. 

Австрия стартовала с тяжелой победы над Алжиром (3:1), навязала проблемы Аргентине (0:2) и вырвали путевку в плей-офф в последнем групповом туре с Алжиром (3:3). У Ральфа Рангника дисциплинированная, по-спортивному агрессивная команда, которая может забить кому-угодно. Испанцам придется играть быстро и беречь ноги, выход в 1/8 им не гарантирован. 

1/16 финала

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Испания — Австрия 

Лос-Анджелес. Начало по Киеву — 22:00.

Роналду против Модрича 

Обе европейские сборные привезли на ЧМ-2026 ветеранов, которые многое сделали для этих команд. Но вклад этих футболистов на нынешнем турнире получается разным. Криштиану Роналду критикуют за то, что он снижает потенциал Португалии. Лука Модрич и Иван Перишич до сих пор важны для Хорватии, чья смена поколений не привела к успеху. 

Подопечные Роберто Мартинеса начали Мундиаль с ничьей с ДР Конго (1:0), потом разгромили Узбекистан (5:0) и не смогли забить Колумбии (0:0). Хорватия стартовала с поражения от Англии (2:4), взяла верх над Панамой (1:0) и обыграла Гану (2:1). Финалисты ЧМ-2018 только раз в истории обыгрывали Португалию. 

1/16 финала

Португалия — Хорватия 

Торонто. Начало по Киеву — 02:00. 

Команды, которые теряют концентрацию 

Сборная Швейцарии практически безупречно провела групповой этап, набрав 7 баллов. За исключением концовки матча первого тура с Катаром, в котором подопечные Мурата Якина пропустила ответный гол (1:1). Важно отметить, что это "тренерская" команда с хорошей дисциплиной, быстрыми флангами и переживающим вторую молодость "дирижером" Гранитом Джакой. 

Алжир удивил самим фактом выхода в плей-офф, особенно после разгрома в первом туре от Аргентины (0:3). После этого подопечным Владимира Петковича удалось одержать волевую победу над Иорданией (2:1) и сыграть вничью с Австрией (3:3), где обе команды устраивал именно такой исход. Это будет первая встреча Алжира со Швейцарией в истории команд. И личное дерби для тренера африканской команды, который родом именно из этой европейской страны. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Тьерри Анри нашел уязвимость в игре сборной Франции на чемпионате мира. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что Златан Ибрагимович рассказал об игре Килиана Мбаппе на Кубке Мира-2026. 

Сборная Испании по футболу Сборная Португалии по футболу Сборная Швейцарии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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