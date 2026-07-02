Іспанія проти Ямаля, Португалія проти Роналду: анонс матчів 22-го дня на ЧС-2026

Ламін Ямаль, Кріштіану Роналду та Люка Зідан. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

На чемпіонаті світу тривають матчі 1/16 плей-оф. Збірна Іспанії зіграє з сильною Австрією. Португалія зіграє проти Хорватії.

Швейцарія постарається не пропустити до 1/8 Алжир на чолі з Люкою Зіданом, повідомляють Новини.LIVE.

Складне випробування для Іспанії

Підопічні Луїса Де Ла Фуенте розпочали шлях на ЧС-2026 з нічиєї проти Кабо-Верде, після чого відреагували на критику й обіграли Саудівську Аравію (4:0) та Уругвай (1:0). Іспанії не вистачає всього одного поєдинку, щоб повторити рекордну серію матчів без поразок, яка була встановлена у 2009 році. Серед кадрових втрат опинився Єремі Піно. Вихід на поле Віктора Муньоса та Ніко Вільямса під питанням.

Австрія розпочала турнір із важкої перемоги над Алжиром (3:1), створила проблеми Аргентині (0:2) і вирвала путівку до плей-оф у останньому груповому турі проти Алжиру (3:3). У Ральфа Рангніка дисциплінована, по-спортивному агресивна команда, яка може забити кому завгодно. Іспанцям доведеться грати швидко і берегти ноги, вихід до 1/8 їм не гарантований.

1/16 фіналу

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Іспанія — Австрія

Лос-Анджелес. Початок за київським часом — 22:00.

Роналду проти Модрича

Обидві європейські збірні привезли на ЧС-2026 ветеранів, які багато зробили для цих команд. Але внесок цих футболістів на нинішньому турнірі виявляється різним. Кріштіану Роналду критикують за те, що він знижує потенціал Португалії. Лука Модрич та Іван Перішич досі важливі для Хорватії, чия зміна поколінь не привела до успіху.

Підопічні Роберто Мартінеса розпочали чемпіонат світу з нічиєї з ДР Конго (1:0), потім розгромили Узбекистан (5:0) і не змогли забити Колумбії (0:0). Хорватія стартувала з поразки від Англії (2:4), взяла гору над Панамою (1:0) і обіграла Гану (2:1). Фіналісти ЧС-2018 лише раз в історії перемагали Португалію.

1/16 фіналу

Португалія — Хорватія

Торонто. Початок за київським часом — 02:00.

Команди, які втрачають концентрацію

Збірна Швейцарії практично бездоганно провела груповий етап, набравши 7 очок. За винятком кінцівки матчу першого туру з Катаром, у якому підопічні Мурата Якіна пропустили гол у відповідь (1:1). Важливо зазначити, що це "тренерська" команда з хорошою дисципліною, швидкими флангами та "диригентом" Гранітом Джакою, який переживає другу молодість.

Алжир здивував самим фактом виходу до плей-оф, особливо після розгрому в першому турі від Аргентини (0:3). Після цього підопічним Володимира Петковича вдалося здобути вольову перемогу над Йорданією (2:1) і зіграти внічию з Австрією (3:3), де обидві команди влаштовував саме такий результат. Це буде перша зустріч Алжиру зі Швейцарією в історії команд. І особисте дербі для тренера африканської команди, який родом саме з цієї європейської країни.

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