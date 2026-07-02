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Головна ЧС-2026 Ямаль назвав найбільшу проблему, з якою зіткнувся у своїй кар’єрі

Ямаль назвав найбільшу проблему, з якою зіткнувся у своїй кар’єрі

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 12:41
Ламін Ямаль розповів про мрію, якій заважає футбол
Ламін Ямаль у збірній Іспанії. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Нападник збірної Іспанії Ламін Ямаль готується до першого матчу плей-офф на ЧС-2026. Його команда зіграє з Австрією. Напередодні поєдинку півзахисник відповів на важливі запитання щодо свого статусу у спорті.

Ламін Ямаль назвав те, чого не може зробити через футбол, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Cadena SER.

У свої 18 років Ламін Ямаль є лідером "Барселони" та збірної Іспанії, яка не може вигравати матчі на ЧС-2026 без молодого футболіста. Півзахисник зізнався, що регулярно стикається з тиском і завищеними очікуваннями. Він уже звик до цього. Таке ставлення може стати проблемою, якщо гравцеві немає чого дати команді. Але Ламін упевнений, що це не його випадок.

Про що мріє Ямаль

Іспанський футболіст не проти того, що перебуває в центрі уваги. Він змирився з тим, що подобається далеко не всім уболівальникам, і приблизно половина фанів регулярно його освистує.

"Це переживали Мессі, Роналду, Мбаппе та інші зірки. Нічого нового не відбувається. Я нормально до цього ставлюся. Єдине, про що мрію, — це вийти в центр міста, щоб мене ніхто не впізнав. Спокійно посидіти з родиною в ресторані, випити вина. У популярності є й побічний ефект", — заявив Ламін Ямаль.

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Також Новини.LIVE повідомляли про те, що дівчина лідера збірної Англії підкорила серця вболівальників команди під час ЧС-2026.

Збірна Іспанії з футболу ЧС-2026 з футболу Ламін Ямал
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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