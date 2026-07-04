ЧМ-2026: установлен рекорд по количеству голов в собственные ворота

Защитник сборной Египта Мохамед Хани забил автогол в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Австралии. Ошибка футболиста позволила сопернику сравнять счет и установить новый рекорд турнира.

Автогол Хани стал 13-м на ЧМ-2026, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на OptaAnalyst.

Рекордный автогол на ЧМ-2026

Эпизод произошел после навеса в штрафную площадку, когда 30-летний правый защитник в борьбе с соперником головой сбил мяч в собственные ворота. Вратарь не успел среагировать на изменение траектории полета мяча, и счет в матче стал 1:1. Интересно, что перед автоголом игрок потерял сознание после одного из столкновений.

Читайте также:

Именно этот автогол стал 13-м на чемпионате мира-2026, что позволило турниру обновить исторический рекорд по количеству мячей в собственные ворота в рамках одного мундиаля. Предыдущее достижение держалось с ЧМ-2018, когда было зафиксировано 12 автоголов в 64 матчах.

На данный момент турнир уже приблизился к завершающей стадии, и новый рекорд был установлен после 86 сыгранных матчей. Такое количество автоголов может быть связано с увеличением числа участников до 48 сборных.

Для самого Хани этот эпизод стал одним из самых неудачных в составе национальной сборной Египта. Всего он провел за сборную 46 матчей, в которых отдал семь результативных передач.