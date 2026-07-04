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Головна ЧС-2026 Єгипет в серії пенальті здолав Австралію та пробився до 1/8 фіналу ЧС

Єгипет в серії пенальті здолав Австралію та пробився до 1/8 фіналу ЧС

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Дата публікації: 4 липня 2026 01:33
Єгипет переміг Австралію у серії пенальті та вийшов у наступне коло ЧС-2026
Матч Австралія — Єгипет. Фото: Reuters

Матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між Австралією та Єгиптом завершився нічиєю 1:1 в основний та додатковий час. Долю путівки до 1/8 фіналу визначила серія пенальті.

Влучнішими в "лотереї" виявилися єгиптяни, повідомив портал Новини.LIVE.

Як Єгипет здолав Австралію в серії пенальті

Єгипет відкрив рахунок уже на 13-й хвилині після флангової подачі Каріма Хафеза, яку головою замкнув Емам Ашур. Після швидкого гола африканська команда свідомо віддала ініціативу супернику та зосередилася на обороні, намагаючись утримати мінімальну перевагу.

Австралія довго шукала можливості біля воріт суперника і змогла зрівняти рахунок лише на 55-й хвилині. Після стандартного положення Гаррі Суттар продовжив подачу, а Мохамед Хані невдало зрізав м’яч у власні ворота, встановивши рівновагу 1:1.

У другому таймі та овертаймах гра суттєво сповільнилася. Команди діяли обережно, уникаючи ризику, через що небезпечних моментів було мінімум. Найближче до гола була Австралія, коли воротар Патрік Біч врятував команду після удару головою Рамі Рабії під поперечину наприкінці додаткового часу.

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Серія пенальті стала вирішальною. Єгипет виконав свої удари без помилок, тоді як австралійці двічі схибили. Підсумковий рахунок 4:2 дозволив єгипетській збірній пройти до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, де вона зіграє проти переможця матчу Аргентина — Кабо-Верде.

Австралія — Єгипет — 1:1 (пен. 2:4)

Голи: Хані, 55 (авт.) — Ашур, 13.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що дівчину Ерлінга Голанна не побачили на чемпіонаті світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що в Данії під час перегляду матчу жорстко вбили уболівальника.

Австралія Єгипет ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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