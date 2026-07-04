Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Египет в серии пенальти обыграл Австралию и вышел в 1/8 финала ЧМ

Египет в серии пенальти обыграл Австралию и вышел в 1/8 финала ЧМ

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 01:33
Египет обыграл Австралию в серии пенальти и вышел в следующий раунд ЧМ-2026
Матч Австралия — Египет. Фото: Reuters

Матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между Австралией и Египтом завершился ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Судьбу путевки в 1/8 финала определила серия пенальти.

В "лотерее" более точными оказались египтяне, сообщил портал Новини.LIVE.

Как Египет обыграл Австралию в серии пенальти

Египет открыл счет уже на 13-й минуте после фланговой подачи Карима Хафеза, которую головой замкнул Эмам Ашур. После быстрого гола африканская команда сознательно уступила инициативу сопернику и сосредоточилась на обороне, пытаясь удержать минимальное преимущество.

Австралия долго искала возможности у ворот соперника и смогла сравнять счет лишь на 55-й минуте. После стандартного положения Гарри Суттар продолжил подачу, а Мохамед Хани неудачно сбил мяч в собственные ворота, установив равенство 1:1.

Во втором тайме и в дополнительное время игра существенно замедлилась. Команды действовали осторожно, избегая риска, из-за чего опасных моментов было минимум. Ближе всего к голу была Австралия, когда вратарь Патрик Бич спас команду после удара головой Рами Рабии под перекладину в конце дополнительного времени.

Читайте также:

Серия пенальти стала решающей. Египет реализовал свои удары без ошибок, тогда как австралийцы дважды промахнулись. Итоговый счёт 4:2 позволил египетской сборной выйти в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где она сыграет против победителя матча Аргентина — Кабо-Верде.

Австралия — Египет — 1:1 (пенальти 2:4)

Голы: Хани, 55 (автогол) — Ашур, 13.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что девушку Эрлинга Холанна не увидели на чемпионате мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что в Дании во время просмотра матча жестоко убили болельщика.

Австралия Египет ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации