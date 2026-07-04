Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Модрич ушел из сборной Хорватии, но не из футбола: где будет играть Лука

Модрич ушел из сборной Хорватии, но не из футбола: где будет играть Лука

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 12:52
Модрич ушел из сборной Хорватии, но продолжит выступать за Милан
Лука Модрич на ЧМ-2026. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич передумал уходить на пенсию. После вылета сборной Хорватии с ЧМ-2026 легендарный хавбек попрощался с национальной командой. Он задумывался о том, чтобы "повесить бутсы на гвоздь". 

Однако спустя всего сутки после матча с Португалией Модрич изменил мнение, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta dello Sport

Руководство итальянского "Милана" снова связалось с Лукой Модричем. Он больше не хотел выступать за итальянский клуб из-за того, что "россонери" не сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов. 

Как "Милан" переубедил Модрича 

В прошлом сезоне хорватский полузащитник стал лидеров "россонери". В общей сложности 40-летний ветеран сыграл 37 поединков, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. Контракт Луки Модрича с "Миланом" истек в конце июня. 

Руководство итальянского клуба убедило хорвата, что он станет легендой для "россинери", если поможет им вернуться в Лигу чемпионов. Боготворить игрока будут не только болельщики из Мадрида и Хорватии, но и из Милана. Решающим аргументом для Луки Модрича стало то, что в новом сезоне работать с итальянской командой будет Рубен Аморим, которого хорват считает сильным тренером. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE описали драму, которая царила в матче сборных Австралии и Египта, сумевшего впервые в карьере выйти в 1/8 Кубка Мира. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на чемпионате мира-2026 был установлен новый антирекорд по количеству автоголов на турнире. 

Милан Лука Модрич Сборная Хорватии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации