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Главная ЧМ-2026 Кабо-Верде дали бой Аргентине, Колумбия прошла Гану

Кабо-Верде дали бой Аргентине, Колумбия прошла Гану

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Дата публикации 4 июля 2026 11:24
Аргентина вырвала победу у Кабо-Верде, Колумбия заставила Гану капитулировать
Лионель Месси во время матча с Кабо-Верде. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Кабо-Верде снова удивила болельщиков во время ЧМ-2026. Эта команда претендует на звание главной сенсации турнира. Тем временем Колумбия сумела справиться с крепкой Ганой. 

Лионель Месси снова не ушел с поля без гола, сообщают Новини.LIVE

Чемпиона заставили нервничать 

Скромная островная команда оказала сборной Аргентине услугу — заставила команду Лионеля Скалони "проснуться" и вспомнить, что титулы выигрываются потом и кровью. Необходима максимальная концентрация и абсолютно все силы для того, чтобы завоевать трофей. "Альбиселесте" хватило класса, чтобы победить Кабо-Верде, но легко фаворитам не было. 

Счет был открыт благодаря усилиям Лео Месси. Аргентинский капитан получил передачу из глубины поля и вторым касанием послал мяч в сетку. Андердоги не сдались, и отыгрались в начале второго тайма, когда с острого угла попал в дальний угол ворот Мартинеса. Фавориты встрепенулись, заиграли активнее, но и более нервно, тот же Месси неожиданно упустил несколько верных моментов. 

Уже в овертайме Аргентине снова удалось выйти вперед, когда Лисандро Мартинес очень точно пробил после розыгрыша углового. Команда Бубишты не собиралась сдаваться, и  Сидни Лопес Кабрал забил один из самых красивых голов ЧМ-2026. Однако на 110-й минуте Месси подал угловой, и Ромеро с рикошетом принес Аргентине победу. Выход в 1/8 на классе, но дальше легко не будет, впереди матч с Египтом. 

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Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (1:0) 

Голы: Месси, 29; Л.Мартинес, 93; Диней (автогол), 111 — Дуарте, 59; Кабрал, 103. 

Гонец из Ганы едет домой 

Фаворит с первых же минут захватил инициативу. Колумбийцам было непросто пройти насыщенную оборону африканской команды, которая отчаянно защищалась практически без помыслов о контратаках. Однако несколько голов подопечные Нестора Лоренцо забить сумели. На 14-й минуте Суарес прострелил с правого фланга, и Арьяс в касание отправил мяч в сетку. 

Позже забил и Луис Диас, однако его гол был отменен из-за офсайда. Гана же не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, зато постоянно нарушала правила и в итоге покинула турнир. А у Колумбии впереди матч 1/8 со Швейцарией. 

Колумбия — Гана — 1:0 (1:0)

Гол: Арьас, 14. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как сборной Египта удалось сломить сопротивление Австралии на пути к 1/8 плей-офф чемпионата мира. 

Также Новини.LIVE сообщали, что на Кубке Мира был установлен новый антирекорд по количеству автоголов за турнир. 

Колумбия Сборная Аргентины по футболу Сборная Кабо-Верде
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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