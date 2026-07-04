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Головна ЧС-2026 У збірній Франції стався скандал напередодні важливого матчу

У збірній Франції стався скандал напередодні важливого матчу

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 16:41
Шеркі пояснив причину конфлікту з Дешамом у збірній Франції
Раян Шеркі та Дідьє Дешам. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Раян Шеркі може негативно вплинути на атмосферу у збірній Франції. Цю команду називають головним фаворитом на перемогу на ЧС-2026. Поки що вона не має слабких місць.

Однак поведінка Шеркі може зменшити шанси "триколірних" на перемогу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на getfootballnewsfrance.

Після фінального свистка матчу збірних Франції та Швеції (3:0) у 1/16 Кубка світу головний тренер "триколірних" Дідьє Дешам вийшов на поле, щоб потиснути руки своїм підопічним. Однак Раян Шеркі зробив вигляд, що не помітив наставника, і відмовився від контакту з ним. Наступного дня ці кадри викликали бурхливе обговорення у Франції.

Райан Шерки
Раян Шеркі та Дідьє Дешам. Фото: Reuters

Що дратує Шеркі на Мундіалі

Молодий футболіст не зміг виграти конкуренцію за місце в основному складі збірної Франції на ЧС-2026. У нападі цієї команди грають Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олісе, які постійно забивають голи та роблять результативні передачі. А той самий Бредлі Барколя результативно виходить на заміну. Раян Шеркі цим похвалитися не може.

У підсумку гравець "Манчестер Сіті" втратив сон, став мовчазним і відчуженим. Мбаппе та Дембеле намагаються переконати Раяна, що у нього ще буде шанс проявити себе, проте Шеркі дедалі частіше замикається в собі та віддаляється від команди.

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Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам Раян Шеркі
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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